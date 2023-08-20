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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كلب مفترس يهاجم حصانا بوليسيا بطريقة مروعة

كلب مفترس يهاجم حصان
كلب مفترس يهاجم حصان بوليسي بطريقة مروعة

كشفت لقطات صادمة، لحظة هاجم كلب على حصان بوليسي قبل أن يرمي الحصان الضابط من على السراج.

 وبحسب صحيفة “ديلي  ستار”، خرج كلب عدواني عن السيطرة في شارع مارون، لايمهاوس، شرق لندن، يوم الجمعة. 

وتظهر اللقطات التي التقطها شهود ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الكلب المفترس وهو يطارد حصانًا بوليسيًا ويهاجمه.

كان الكلب عدوانيًا لدرجة أنه أذهل الحصان مما أدى إلى إلقاء الشرطي  الذي كان يركبه من على سرجها، ولحسن الحظ ، وصفت إصابات الضابط الشرطة بأنها "طفيفة".

وأوضحت الصحيفة، أن المالك الذي يُعتقد أنه يبلغ من العمر 12 عامًا، حاول الركض أثناء هجوم الكلب على الحصان، حيث داس الحصان الكلب، ليتمكن الضباط من ترويض الكلب والسيطرة عليه.

كلب حصان لضابط

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