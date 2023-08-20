دفعت ألف دولار.. صدمة فتاة أمريكية لتعرضها لعملية “غش” في شراء كلب

حقق مقطع فيديو لـ شابة أمريكية توضح فيه تعرضها لعملية “غش” أثناء طلبها شراء كلب عبر الإنترنت “أونلاين” رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت الفتاة “تدعى كريستال” إنها تواصلت مع شخص عبر الإنترنت من أجل شراء كلب من فصيلة البولدوج الفرنسية لكنها صدمت بما حدث معها معتبرة أن حظها سيء جدا.

أضافت الفتاة الأمريكية أنها بعد دفعها مبلغ 1000 دولار لشراء كلب من سلالة البولدوج الفرنسية بلون بني فاتح تلقت كلبا من فصيلة أخرى بلون أسود.

الكلب الذي اعتقدت الفتاة أنها ستشتريه

البولدوج

ولم يتعاطف أغلبية مشاهدي مقطع الفيديو مع الفتاة بل سخروا منها، فكانت من بين تعليقاتهم: “لم ينبغي عليك شراء كلب باهظ الثمن عبر الإنترنت”.

وففقا لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، فإن سلالة كلاب "البولدوج" الفرنسية وهي الأكثر شعبية في الولايات المتحدة يترواح سعرها من 1500 دولار إلى 8000 دولار.