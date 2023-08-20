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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دفعت ألف دولار.. صدمة فتاة أمريكية لتعرضها لعملية “غش” في شراء كلب

غش في كلب أونلاين..صدمة
غش في كلب أونلاين..صدمة فتاة أمريكية بعد دفعها 1000 دولار

حقق مقطع فيديو لـ شابة أمريكية توضح فيه تعرضها لعملية “غش” أثناء طلبها شراء كلب عبر الإنترنت “أونلاين” رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

قالت الفتاة “تدعى كريستال” إنها تواصلت مع شخص عبر الإنترنت من أجل شراء كلب من فصيلة البولدوج الفرنسية لكنها صدمت بما حدث معها معتبرة أن حظها سيء جدا.  

أضافت الفتاة الأمريكية أنها بعد دفعها مبلغ 1000 دولار لشراء كلب من سلالة  البولدوج الفرنسية بلون بني فاتح تلقت كلبا من فصيلة أخرى بلون أسود.

الكلب الذي اعتقدت الفتاة أنها ستشتريه 

البولدوج

ولم يتعاطف أغلبية مشاهدي مقطع الفيديو مع الفتاة بل سخروا منها، فكانت من بين تعليقاتهم: “لم ينبغي عليك شراء كلب باهظ الثمن عبر الإنترنت”. 

وففقا لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، فإن سلالة كلاب "البولدوج" الفرنسية  وهي الأكثر شعبية في الولايات المتحدة يترواح سعرها من 1500 دولار إلى 8000 دولار.

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@crystalchas I wish she could be this small forever #puppy #memories #taylorswift #dogsoftiktok #fyp ♬ original sound - ace🦌

 

 

 

شابة أمريكية مقطع فيديو غـش كلب أونلاين البولدوج الفرنسية

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