لحظة صدمت الملايين.. كلب يشعر بالخجل بعد سقوط إناء داخل منزل صاحبته

انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو قصير يظهر فيه كلب أثناء شعوره بالذنب والخجل بعد إسقاط قطعة ديكورية داخل المنزل.





وبحسب ما ظهر في الفيديو، صورت صاحبة كلب في اللحظة التي واجهت فيها كلبيها، ستورم وزيا ، حول نبتة منزل سقطت وانتشرت على نطاق واسع لأن المعجبين أحبوا لحظات الخجل لحيوانها الأليف.

والتقط مقطع الفيديو اللحظة التي قام فيها الكلب من نوع دوبيرمان بإظهار الخجل بعد أن أسقط إناء نباتات.





كلب يشعر بالخجل



تقول صاحبة الكلب في الفيديو 'زيا ، هل أنت؟ هل أسقطتها أرضًا؟' سألت ولكن الكلب أخذ يئن ونظر في الاتجاه المعاكس قبل الصراخ كما لو كانت تحاول إخبارها بشيء".

وقامت المالكة بعد ذلك بتحويل الكاميرا لتصوير الدوبيرمان يو الذي بدو مذنباً للغاية وهو يسير ببطء خلف الأريكة.

أبقى رأسه منخفضًا ووضع قدمه أمام الأخرى كما لو كان يحاول المرور دون أن يلاحظه أحد.

سألت المالكة، أثناء تصويره مرورًا بأصيص النباتات الذي كان قد أتى بالتربة في جميع أنحاء الأرضيات ، 'العاصفة هل اسقطت النبات أرضًا؟'

لكن الحيوان الأليف لم يصدر أي صوت واستمر في محاولة التسلل بعيدًا عن المشهد.