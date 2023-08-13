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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسرة مريض تهاجم أطباء مستشفي المحلة بـ"كلب شرس" والأمن يكثف جهوده لضبطها

واقعة كلب شرس بمستشفي
واقعة كلب شرس بمستشفي المحلة العام

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لتحديد هوية أفراد أسرة طفل مريض هاجمت أطباء وفريق علاجي بقسم الاستقبال والطوارىء مصطحبين كلب شرس لمستشفي المحلة وتقديمهم للعدالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

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وأفادت مصادر أمنية أنه تم تداول فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي فس بوك للأب يصطحب طفله مصابا وينزف بأحد الجروح بقدمه كما اصطحب كلب شرس لتهديد الأطباء ويشكو من عدم علاج ابنه علي حد قوله.

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وتابعت المصادر الأمنية أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول المحلة موقع من 20 طبيب من أطباء مستشفي المحلة ضد الأشخاص الذين تهجموا علي الفريق الطبي وأساءوا لسمعة الكيان الطبي .

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وشهدت مستشفي المحلة العام استمرار حالة من الرعب والفزع بين صفوف الطواقم الطبية عقب واقعة اصطحاب أسرة طفل مريض فجرا كلب "شرس" في جولة بأقسام الطوارىء والاستقبال وسط حالة من التراشق الألفاظ والعبارات البذيئة في حق الفريق الطبي الأمر الذي أصاب جميع الأطباء وطاقم التمريض بحالة من الصدمة خشية تعرض حياتهم للخطر .

وكانت كاميرات مراقبة داخل مستشفي المحلة وثقت بلطجة أسرة طفل مريض واصطحابها للكلب شرس داخل أسوار المستشفي فضلا عن حالة الذعر التي انتابت الفريق الطبي بالمستشفي .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة المستشفي يفيد بتجول كلب شرس بصحبة أسرة طفل مريض بأقسام الاستقبال والطوارىء بمستشفي المحلة بنطاق دائرة القسم.

في المقابل أصدر  الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية توجيهاته العاجلة إلي الدكتور توفيق الابس مدير مستشفي المحلة بالضرورة فتح باب في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق.

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كما وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية في تعليماته بأهمية تلبية احتياجات كافة المرضي والمواطنين من خدمات علاجية ورعاية صحية متكاملة علي مدار 24 ساعة .

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الجدير بالذكر أن عيادات مستشفي المحلة العام وأقسامها العلاجية تستقبل الآلاف من المرضي يوميا علي مدار فترات الشيفتات الصباحية والمسائية كما تحوي ما يقرب من 1000 طبيب وفني ممرض طوال فترات العمل اليومية .

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أجهزة الأمنية إتخاذ الإجراءات القانونية اسرة مريض الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية الرعب والفزع كلب شرس فريق علاجي

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