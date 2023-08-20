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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الإساءة للقرآن الكريم.. إيران تستدعي القائمين بأعمال سفارتي السويد والدنمارك بطهران

إيران
إيران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أنها استدعت القائمين بأعمال سفارتي السويد والدنمارك في طهران كلا على حدة، بسبب الإساءة المستمرة للقرآن الكريم في كلا البلدين.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الإيرانية، فقد أدان مساعد الدائرة العامة لحقوق الإنسان بـ الخارجية الإيرانية بشدة استمرار الأعمال الوقحة والشائنة في الإساءة للقرآن الكريم في هذين البلدين.

وقال مساعد الدائرة العامة لحقوق الإنسان بـ الخارجية الإيرانية، إن جمهورية إيران الإسلامية تحمل الحكومتين في السويد والدنمارك المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة لإهانة القرآن الكريم.

وخلال الاجتماع، أشارت الخارجية الإيرانية إلى تصريح المرشد الأعلي الإيراني أن دعم المجرمين والمسيئين للقرآن الكريم هو شكل من أشكال الحرب ضد العالم الإسلامي، وتم التحذير من تكرار هذه الأعمال التآمرية والخطيرة.

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