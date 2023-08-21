"بالتز" نام إلى الأبد| نهاية أشهر كلب في العالم.. صوره أضحكت الملايين.. وهذه قصته المؤثرة

أشهر كلب ميمز.. لا تخلو صوره من منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويعرفه كافة رواد التواصل الاجتماعي بشكله وتعابير وجهه حيث يضحكون علي صوره التي يتم التقاطها وتداولها كميمز كوميدية، فهو الكلب Pup Balltze.

أشهر كلب ميمز

توفي الكلب Pup Balltze، والذي بلغ من عمره 12 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، الخبر الذي أحزن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ومتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكان يعاني الكلب Pup Balltze من مرض اللوكيميا سرطان الدم، وأثناء إجراء عملية جراحية له، توفي عن عمر يناهز 12 عامًا.

أشهر كلب ميمز

صاحب Pup Balltze يودعه بكلمات مؤثرة

ونعي صاحب الكلب Pup Balltze، كلبه بكلمات مؤثرة وحزينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وكتب: "لقد نام Pup Balltze صباح يوم الجمعة خلال آخر عملية جراحية له. في الأصل، أردنا ترتيب العلاج الكيميائي أو أي علاج آخر ممكن له بعد هذه العملية، ولكن فات الأوان الآن".

منشور صاحب الكلب

وتابع: "لا تحزنوا، من فضلكم تذكروا الفرح الذي جلبه بالتز إلى العالم. كلب من نوع شيبا إينو مع وجه مبتسم مستدير يربط بيني وبينك، لقد ساعد الكثير من الناس خلال الوباء وجلب الكثير من الفرح للكثيرين منكم، ولكن الآن اكتملت مهمته".

وأضاف صاحب الكلب: "أعتقد أنه يركض بحرية في السماء ويتناول الكثير من الطعام اللذيذ مع أصدقائه الجدد. سيكون دائما داخل قلبي. آمل أن يتمكن من الاستمرار في جلب الفرح للجميع في عالم الإنترنت، هذا هو طلبي المتواضع الوحيد".

أشهر كلب ميمز

قصة الكلب Pup Balltze

الكلب Pup Balltze يشتهر باسم Cheems، وانتشرت صور Cheems في أوائل عام 2010 ونال اعجاب عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا، حتي وصل الآلاف من المتابعين عبر منصة "انستجرام".

ويستخدم عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا صور الكلب Cheems، كميمز كوميدي واستخدامه في المواقف المضحكة والمحرجة، ولم تكن صور Cheems في الدول الأجنبية فقط، بل حاز علي جماهير من الدول العربية وتم تداول صوره كصور كوميدية مضحكة وميمز.

كما تم استخدم صور Cheems كملصقات "استيكر" علي منصة "واتساب" للرسائل النصية، والتي كان يتداولها عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا في المحادثات الخاصة.

أشهر كلب ميمز

رسالة ينبغي عليك حظرها في WhatsApp

وفي سياق متصل، تم تحذير مستخدمي تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، من عملية احتيال خطيرة، يتم تداولها على الهواتف الذكية على مستوي العالم، من شأنها أن تتيح لقراصنة الإنترنت السيطرة على الكاملة على حساب واتساب الخاص بك.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا صن"، ساعد مقطع الفيديو الذي شاركه حساب يدعي cybersecmama على تيك توك، في كشف عملية الاحتيال وحث الآخرين على عدم الوقوع في هذا الفخ.

رسالة خطيرة ينبغي عليك حذفها



وأوضح التيك توكر في مقطعه، أن عملية احتيال واتساب WhatsApp الجديدة هذه، سيبدأ "صديق" محادثة معك من خلال برنامج المراسلة الشهير، ولكن بدلا من تلقي رسائل من صديقك الحقيقي، فأنت في الواقع تتحدث إلى الشخص الذي تمكن من اختراق حساب صديقك، وهو الآن يحاول اختراق حسابك أيضا.

ويستخدم المخترق في هذه الحيلة، أكواد التحقق الخاصة بتطبيق واتساب WhatsApp، وهو رمز من كلمة المرور مكونة من ٦ أرقام ترسله الشركة لمرة واحدة للتحقق من هوية المستخدم المرتبطة برقم هاتف مالك الحساب، ويقوم المتسللين باستغلال هذه الميزة لسرقة حسابات الناس.