الطماطم بـ 7.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 21-8-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 21-8-2023، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.



أسعار الخضراوات اليوم



وصل سعر الطماطم إلى 7.5 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 11 جنيه للكيلو، والبصل إلى 17 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 10 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 11 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 24 جنيها للكيلو كأعلى سعر.



أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 6.5 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 5 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 7.5 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 12 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 12 جنيه، والألوان 30 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 5 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو الخيار الصوب 14 جنيهات، و البامية 30 جنيهًا، والثوم 30 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 5 جنيهات، والبطاطا 6.5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين

ووصل سعر البرتقال الصيفي إلى 15 جنيهات، و الجريب فروت 15 جنيها، والليمون البلدي 16 جنيها، والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا، والتفاح المصري 26 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 22 جنيها، والأفوكاتو 90 جنيها، والكانتلوب 15 جنيهات.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب بناتي الأصفر 15 جنيها للكيلو، والعنب البناتي الاحمر 15 جنيها، و الخوخ المستورد 35 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا، والمانجو البلدي 15 جنيهات، و المانجو الزبدية 22 جنيها، و المانجو الفونس 33 جنيهات.