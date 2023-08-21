بسبب سلوك صادم.. الكونجرس الأمريكي يشن هجوما عنيفا على بايدن

انتقدت عضو مجلس النواب الأمريكي، لورين بوبيرت، أنشطة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي قضى وقتًا على الشاطئ وسط الحرائق المميتة في هاواي، وسعيه للحصول على أموال لأوكرانيا.

وكتب لورين بوبيرت، عبر “تويتر”، “في الأسبوعين اللذين انقضيا منذ اندلاع أعنف الحرائق في تاريخ الولايات المتحدة، أمضى جو بايدن 60 ساعة في شاطئ ريهوبوث في ديلاوير، وقضى عطلة نهاية أسبوع أخرى في كامب ديفيد”.

وأضافت: “واستأجر منزلاً على بحيرة تاهو لمدة أسبوع كامل، وطلب 24 مليار دولار أخرى مقابل أوكرانيا”.

بدأ حريق الغابة في 9 أغسطس في جزيرة ماوي الواقعة في ولاية هاواي الأمريكية، وبسبب الرياح العاتية، انتشر الحريق بسرعة إلى مدينة لاهاينا السياحية، مما أدى إلى احتراقها بالكامل نتيجة لذلك بقي ما لا يقل عن 4.5 ألف شخص دون سكن.