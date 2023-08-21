عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب سلوك صادم.. الكونجرس الأمريكي يشن هجوما عنيفا على بايدن

جو بايدن
جو بايدن

انتقدت عضو مجلس النواب الأمريكي، لورين بوبيرت، أنشطة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي قضى وقتًا على الشاطئ وسط الحرائق المميتة في هاواي، وسعيه للحصول على أموال لأوكرانيا.

وكتب لورين بوبيرت، عبر “تويتر”، “في الأسبوعين اللذين انقضيا منذ اندلاع أعنف الحرائق في تاريخ الولايات المتحدة، أمضى جو بايدن 60 ساعة في شاطئ ريهوبوث في ديلاوير، وقضى عطلة نهاية أسبوع أخرى في كامب ديفيد”.

وأضافت: “واستأجر منزلاً على بحيرة تاهو لمدة أسبوع كامل، وطلب 24 مليار دولار أخرى مقابل أوكرانيا”.

رئيس صربيا: حرب حلف الناتو ضد روسيا في أوكرانيا تدمر الاقتصاد الأوروبي

أوكرانيا تعترف بعدم قدرتها على مجابهة القوات الروسية "وجها لوجه"

بدأ حريق الغابة في 9 أغسطس في جزيرة ماوي الواقعة في ولاية هاواي الأمريكية، وبسبب الرياح العاتية، انتشر الحريق بسرعة إلى مدينة لاهاينا السياحية، مما أدى إلى احتراقها بالكامل نتيجة لذلك بقي ما لا يقل عن 4.5 ألف شخص دون سكن.

بايدن الرئيس الأمريكي أوكرانيا هاواي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

البنك المركزي ينفي صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

موضوعات متعلقة

تحد لـ الصين.. رئيسة تايوان: الموازنة الدفاعية للبلاد ستقفز لمستويات قياسية

أردوغان يعلق على قرار إيكواس بالتدخل العسكري في النيجر

شاهد| اندلاع حريق هائل في أحد أهم المراكز الثقافية باسطنبول

الإليزيه يعلن مصرع عسكري فرنسي في العراق

زلزالان متتاليان بقوة 3.9 و3.5 على ريختر يضربان بحر إيجة

الكويت.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

إيران تكشف آخر التطورات بشأت عملية تبادل السجناء مع الولايات المتحدة

العراق يوضح حقيقة حشد قوات أمريكية داخل أراضيه

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية.. قوات الجيش الأوكراني تطالب بإنهاء الحرب

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

حقيقة وفاة عادل إمام .. وسر عدم ظهوره لطمأنة جمهوره | فيديو

أخبار التوك شو: الأرصاد تزف بشري بشأن أحوال الطقس.. ومفاجأة في أسعار الذهب.. وخطورة انتشار متحور EG.5

وزير الري: تعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية لتوفير حلول مبتكرة لتحديات المياه

«اسبقي بخطوة».. القباج تعلن تفاصيل انطلاق رحلة الـ«1000 كيلو» بعدد من المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم إنه الفائز.. شجار عنيف بين لاعبي ومشجعي فريق كرة قدم أمريكية

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

تامر هجرس يتعرض لحادث سير .. شاهد

طبيبة تكشف أفضل أنواع زيوت الطبخ غير المهدرج

فيديو

اعتزال إجباري .. ماذا حدث للزعيم عادل إمام؟

نهاية قصة زيزو مع الزمالك.. محاولات لإقناع اللاعب بالبقاء في البيت الأبيض

تراجع كبير.. أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 يسجل انخفاضا

هانى عادل عن مشاركته في فيلم Hidden Strike : كنت خايف بسبب التنمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ