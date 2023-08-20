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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس صربيا: حرب حلف الناتو ضد روسيا في أوكرانيا تدمر الاقتصاد الأوروبي

الرئيس الصربي
الرئيس الصربي

قال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، إن الحرب التي يشنها حلف شمال الأطلسي "الناتو" ضد روسيا في أوكرانيا تدمر الاقتصاد الأوروبي.

وأضاف فوتشيتش في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في بودابست، أن تدمير خط غاز نورد ستريم "السيل الشمالي" بشكل مباشر من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أو وسطائها يقتل الاقتصاد الألماني فقط، وهذا هو أكبر اقتصاد في أوروبا، والباقي بعيدون عنه.

وأشار الرئيس الصربي، إلى أن عواقب ما هو في الأساس هجوم من قبل إحدى دول الناتو على دولة أخرى يتم الشعور بها في جميع أنحاء أوروبا. هذا مجرد جنون! جنون تام. هذه الحرب تضرب الجميع على المدى الطويل باستثناء روسيا".

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