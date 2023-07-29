رئيس صربيا يكشف توقعاته لموعد انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

توقع الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن الهدنة بين موسكو وكييف قد تتحقق من مارس إلى أبريل 2024، ويؤدي توقف القتال في أوكرانيا إلى نمو اقتصادي حاد في جميع أنحاء العالم.

جاءت تصريحات الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش خلال مقابلة مع تلفزيون "Prva"، قال خلالها: "أخشى ألا يجرؤ أحد على الخسارة لا روسيا من جهة، ولا الدول الغربية وأوكرانيا كذلك، لأن أمريكا والاتحاد الأوروبي، أي الناتو، من خلال ذلك، سيخسران".



وأضاف الرئيس الصربي قائلا: "هذا الصراع على وشك الاستنزاف وبسببه نعاني جميعا، معتبرا أنه في مارس - أبريل المقبل سيكون هناك نوع من الهدنة وستكون طفرة كبيرة للجميع وللعالم بأسره، حيث ستبدأ الفائدة على القروض بالانخفاض وسيظهر نمو اقتصادي".

وأكد الزعيم الصربي أن "الجميع سيعيش بشكل أفضل إذا توقف الصراع في أوكرانيا لمدة عام أو عامين، ثلاثة، خمسة".

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، بأن بعثات الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية كانت في السابق مُحتَكرة، والآن أصبحت الدول الأفريقية مستعدة للمساعدة في حل المشكلات.

وقال بوتين خلال مشاركته في الجلسة العامة لليوم الثاني من القمة الروسية الأفريقية، بحضور الزعماء الأفارقة: "لنأخذ، على سبيل المثال، مبادرة عدد من الدول الأفريقية ... بشأن قضايا حل الأزمة الأوكرانية.

وأضاف "هذه مشكلة حادة، ونحن لا نتجنب النظر فيها. هذا في حد ذاته يفسر الكثير، فسابقًا، يقول كثيرون، كانت أي بعثات وساطة في السابق تحتكر حصريا من قبل البلدان التي لديها ما يسمى بالديمقراطية المتقدمة".