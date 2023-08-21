قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن نظام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، غير قادر على حماية أوكرانيا، وقد أصبح هو نفسه ديكتاتورًا.

قال سوسكين، على قناته على منصة “يوتيوب”: "أي نوع من الحرية يطبقه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؟.. أقولها مرة أخرى نحن في معسكر اعتقال".

وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من هزيمة ساحقة، والهجوم المضاد متعثر منذ فترة طويلة.

وأوضح سوسكين: "هناك ديكتاتورية بالفعل في أوكرانيا"، مشيرًا إلى القانون الذي تبناه زيلينسكي "أون ميديا"، الذي يعزز سيطرة الدولة على وسائل الإعلام ويحظر التغطية الإيجابية لأعمال روسيا.

وفي وقت سابق، قال سوسكين، إن الجيش الأوكراني يتعرض للهزيمة في منطقة خاركيف وبالقرب من أفدييفكا، على الرغم من محاولات القيادة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم.

وقال سوسكين: "أدى الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية إلى حقيقة أن القوات الروسية قد اقتربت بالفعل من كوبيانسك... إليكم النتيجة. الروس يتقدمون بالقرب من مارينكا وليمان وأفدييفكا الروس”.

وأشار إلى أنه “خلال شهرين ونصف من القتال النشط، لم تحقق قيادة كييف أي نتائج حقيقية ودفعت بالجيش إلى طريق مسدود، بعد أن فقدت جزءًا كبيرًا من الأسلحة”.