خلال لقائها.. زيلينسكي يشكر العائلة المالكة الهولندية على دعم أوكرانيا

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، والسيدة الأولى أولينا زيلينسكي اليوم الاثنين، مع العائلة المالكة الدنماركية، بما في ذلك الملكة مارجريت الثانية.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، وقال زيلينسكي على منصة "إكس"، "نحن ممتنون لدعم العائلة المالكة لجميع الجهود الإنسانية المهمة. نشكر الحكومة الدنماركية والبرلمان وجميع الدنماركيين لوقوفهم إلى جانب أوكرانيا".

وفي وقت سابق، ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كلمة أمام البرلمان الدنماركي في كوبنهاجن، محذرًا جيران روسيا من فشل كييف في الحرب.

ووجه زيلينسكي الشكر للسياسيين الدنماركيين على مساعدة بلاده في مقاومة الحرب الروسية، بعد يوم من إعلان الدنمارك وهولندا أنهما ستزودان كييف بمقاتلات أمريكية الصنع من طراز F-16.

وحذر من أنه إذا نجحت روسيا في الحرب، فإن أجزاء أخرى من أوروبا ستكون في خطر من عدوان موسكو.

وقال زيلينسكي: “كل جيران روسيا معرضون للتهديد إذا لم تنجح أوكرانيا”، مضيفًا “لن يتم إحياء القانون الدولي، الديمقراطيات في العالم كل منها يمكن أن تصبح هدفا - إما للصواريخ، أو للمرتزقة، أو لزعزعة الاستقرار، وأنا متأكد من أنك تستطيعوا أن تتحاشوه”.

وأكد أن أوكرانيا ستنتصر، موجهًا الشكر لهولندا على كل المساعدة المقدمة لبلاده.