وحدات سكنية ومساعدات فورية للأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس محمد الصافى سكرتير عام المحافظة لاستقبال (11) مواطنا من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها وذلك في اللقاء الأسبوعى لإدارة خدمة المواطنين بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة الشرقية.

جاء ذلك بحضور وكيلة وزارة التموين ورئيس مركز ومدينة ديرب نجم ونائب رئيس مركز فاقوس ومدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة ومدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومدير عام صرف جنوب الشرقية ومدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة ، ومديرتى إدارتى خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعي و فرع الشرقية للتأمين الصحى ومديرة إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم ونائب مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية ومديرة إدارة الإسكان ومدير إدارة مشروعك ومديرة الإدارة الهندسية ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام .

وخلال اللقاء كلف السكرتير العام مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (4) أسر من الأسر الأكثر احتياجا والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الإجتماعية لهم ، و أسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات ، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم ، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وخلال اللقاء تقدم مواطنان بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهم ، ليوجه السكرتير العام مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام ، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى ، لبحث حالتهما الإجتماعية لتوفير سكن مناسب لهما من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

وفى سياق متصل كلف السكرتير العام مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (5) مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومى وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة.

ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية ، كلف السكرتير العام مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة بإنهاء الأجراءات اللازمة لدخول المواطن م .ح .ع من مركز الزقازيق مستشفى العزازى للطب النفسى وصرف العلاج اللازم له بالمجان لكونه يعانى من مرض نفسى مزمن ويحتاج للعلاج والمتابعة.

وخلال اللقاء تقدمت السيدة ش. م .ع من الأسر الأولى بالرعاية بطلب لمساعدتها في تهيئة سقف منزلها لحماية أسرتها من التقلبات الجوية بالإضافة لعلاج أولادها على نفقة الدولة ، ليكلف السكرتير العام نائب رئيس مركز فاقوس بتهيئة سقف المنزل عن طريق وضع غطاء عازل وصب طبقة خرسانية ، كما كلف السكرتير العام مدير عام الطب العلاجى بتوفير العلاج المناسب لأولادها على نفقة الدولة لكونهم يعانوا من حمى البحر المتوسط .

وفى سياق متصل طالبت السيدة ز. ك. ع من مركز أبو حماد بإستخراج بطاقة تموين لإسرتها ، ليكلف السكرتير العام وكيلة وزارة التموين بفحص شكوى المواطنة و مخاطبة وزارة التموين والتجارة لإستخراج بطاقة تموين لها في حالة انطباق شروط الإستحقاق عليها.

كما تقدم المواطن /م. ح. م من مركز الزقازيق بشكوى يتضرر فيها من اغراق مياه الصرف للأرض الزراعية المملوكة له ،مما أدى لفساد محصول الذرة ليكلف السكرتير العام مدير عام صرف جنوب الشرقية بتشكيل لجنة متخصصة من الرى لمعاينة المنطقة ومعرفة سبب المشكلة.

وخلال اللقاء تقدم المواطن م .م .م من قرية النكاريه بمركز الزقازيق بشكوى يتضرر فيها من عدم استكمال بناء المدرسة الثانوية الموجودة بالقرية ليكلف السكرتير العام نائب مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية بسرعة الأنتهاء من التوصيلات والتجهيزات الخاصة بالمدرسة لدخولها الخدمة العام الدراسى القادم.

كما كلف السكرتير العام مديرة الإدارة الهندسية بالديوان العام بتشكيل لجنة لفحص شكوى كلاً من ،المواطن ع .ا .ا الذى يتضرر من بناء أحد الأفراد سور على طريق الأرض الزراعية ومنع المواطنين من الوصول لأراضيهم ، بالإضافة لفحص شكوى المواطن ف .ع .ا الذى يتضرر من عدم قبول ترخيص بالبناء لقطعة ارض خاصة به داخل الحيز العمرانى.

أكد محافظ الشرقية ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.