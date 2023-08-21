أخبار السيارات| على ماذا حصل نيمار للتوقيع مع نادي الهلال السعودي.. وكيف يمكن الخروج من مركبة تسلا عند الطوارئ؟

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أهم الأسعار والمواصفات للمركبات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ينتشر الآن بمختلف دول العالم العديد من السيارات الكهربائية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته على أرض الواقع ، بفضل ما تتميز به عن غيرها من السيارات ، منها تقليل نفقات المحروقات التي تتزايد يوم بعد يوم بشكل مستمر بدون توقف، واحتوائها علي مميزات وتكنولوجيات متطورة تعمل على راحة قائدها وركابها .

نيمار دا سيلفا من مواليد 5 فبراير لعام 1992 ، ويعرف باسم نيمار جونيور، هو لاعب كرة قدم برازيلي، ومهاجم لنادي الهلال في دوري المحترفين السعودي ومنتخب البرازيل.

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الخاصة بـ ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من أجل التيسير عليهم لـ قضاء احتياجاتهم والتنقل بكل سهولة بدون المساعدة من أحد، وبناء على ذلك يبحث الكثير منهم عن سيارات تتماشي مع طبيعتهم الخاصة، بالإضافة الي احتوائها علي الكثير من المميزات والتكنولوجيات التي تسهل عليهم عمليه القيادة .

يبحث الشباب المصري عن سيارات ذات تصميم مميز ورياضي، ومحركات قوية تساعدهم علي التنقل بسهولة في مختلف التضاريس، ودائما ما يفضل الشباب الدخول الي الصحراء من اجل التخييم ، وقضاء أوقات ممتعة من أصدقائهم ، وبالتالي يحتاجون الي سيارات تحتوي علي مميزات وتكنولوجيات تساعدهم علي قضاء تلك الأغراض بسهولة وبدون مشقة .

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من السيارات التي تنتمي إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية كبيرة الحجم، وذلك بسبب بحث المصريين الدائم عن سيارات ذات مساحة واسعة لتكفي أفراد أسرهم ، وتساعدهم علي قضاء عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلي أن هذه السيارات الكبيرة تساعدهم علي التسوق والتنقل بكل سهولة بفضل ما تحتوي عليه من مميزات حديثة .

أعلنت شركة رولز رويس عن سياراتها الجديدة رولز رويس دروبتيل، التي تنتمي الي فئة السيارات رباعية الدفع، وهي سيارة بمواصفات خاصة وسيتم صناعة 4 سيارات منها فقط علي مستوي العالم .

كشفت شركة زينفو الدنماركية النقاب عن سياراتها الجديدة الخارقة زينفو Aurora، وتنتمي Aurora الي فئة السيارات الهايبر كار، حيث صنعت الهايبر كار الجديدة بمعدلات أداء قوية جدا .