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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

منها سيارات فاخرة.. ما الذى حصل عليه نيمار للتوقيع مع نادي الهلال السعودي

متطلبات نيمار للتوقيع
متطلبات نيمار للتوقيع مع الهلال السعودي

نيمار دا سيلفا من مواليد 5 فبراير لعام 1992 ، ويعرف باسم نيمار جونيور، هو لاعب كرة قدم برازيلي، ومهاجم لنادي الهلال في دوري المحترفين السعودي ومنتخب البرازيل.

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خلال الفترة الماضية أثار اللاعب نيمار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ما حصل عليه من مطالب للموافقة على الانضمام لـ نادي الهلال السعودي.

أنتقل هذا الصيف عدد من لاعبي كرة القدم الي نادي الهلال السعودي منهم  نيمار ، وكريم بنزيمة، وكريستيانو رونالدو .

- ما حصل عليه نيمار جونيور للانضمام لنادي الهلال السعودي :

طلب نيمار جونيور من نادي الهلال الحصول على ثلاث سيارات فاخرة لنفسه، وعدد 4 سيارات مرسيدس G Wagons لأصدقائه، وسيارة فان مرسيدس مع سائق متاحه 24 ساعة على مدار اليوم.

بالإضافة الي سيارات أخري منها بنتلي كونتيننتال جي بي، وأستون مارتن دي بي إكس، و لامبورجيني هوراكان، ويرغب أيضا في الحصول علي منزل يحتوي على 25 غرفة، وتوافر العصير المفضل له " Açaí "، ومشروب الـ " Guarana " الغني بالكافيين لأصدقائه وعائلته.

وان يحتوي المنزل أيضا ثلاث حمامات ساونا بالإضافة إلى خمسة عمال بدوام كامل، ورئيس للطباخين لمساعدة طاهية الخاص من البرازيل، وشخصين للاعتناء بالتنظيف، بالاضافة الي تحمل النادي الي جميع تكاليف قضاء عطلته في الفنادق والمطاعم والمدن التي قد يزورها .
 

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