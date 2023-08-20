سيارات أوتوماتيك للبيع بـ 500 ألف جنيه| صور

اتجه المواطنون المصريون إلى سوق السيارات المستعمل ، لما يتوافر به من طرازات مميزة، وانتقل المقبلين علي الشراء لسوق المستعمل بسبب ما يتوافر به من مميزات منها، توافر جميع طرازات السيارات، تواجد قطع غيارها بسهولة، بالإضافة الي سهولة إعادة صيانتها .

- من ضمن السيارات التي تتوافر للبيع بسوق السيارات المستعمل سيارة جيب ليبرتي ، وبيجو 208 ، وسكودا أوكتافيا .

1- سكودا اوكتافيا A4

زودت سيارة سكودا اوكتافيا A4 السيدان بمحرك 2000 سي سي ، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأزرق ، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات داخلية أو خارجية، وبها رخصة سارية لمدة 10 شهور .

سكودا اوكتافيا A4

سعر سكودا اوكتافيا A4 موديل 2002 داخل سوق السيارات يصل الي 330 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

2- تويوتا ياريس

تعرض سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 للبيع باللون الرمادي ، وبها محرك سعة 1300 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أتوماتيك ، وتمكنت السيارة من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وتنتمي الي فئة السيارات السيدان، ويوجد بها دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري

تباع سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري بسعر 400 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- فورد فوكس السيدان

تحتوي سيارة فورد فوكس السيدان موديل 2013 علي محرك سعة 1600 سي سي، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت بفضل محركها من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتعرض للبيع باللون الرمادي .

فورد فوكس السيدان

يبلغ سعر سيارة فورد فوكس السيدان موديل 2013 في سوق السيارات المصري 410 الف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

4- بيجو 208 الـ SUV

تستخدم سيارة بيجو 208 الـ SUV موديل 2014 ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت قطع مسافة تصل الي 135 كم/ساعة، وتنتمي الي فئة السيارات العائلية، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

بيجو 208 موديل 2014

تتواجد سيارة بيجو 208 موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري بسعر 490 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة الفنية .

5- جيب ليبرتي موديل 2005

تنتمي سيارة جيب ليبرتي موديل 2005 الي فئة السيارات ذات الدفع الرباعي ، وبها محرك سعة 3000 سي سي، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة اوتوماتيك ، وتباع باللون الأسود، وتمكنت من قطع مسافة 40 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة عام، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

جيب ليبرتي موديل 2005

تأتي سيارة جيب ليبرتي موديل 2005 للبيع بسعر 550 ألف جنيه داخل سوق السيارات المصر ي للمستعمل .

