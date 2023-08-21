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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زينفو Aurora الخارقة تحفة فنية قيمتها 87 مليون جنيه

Agil Aurora الجديدة
Agil Aurora الجديدة السوبر رياضية

كشفت شركة زينفو الدنماركية النقاب عن سياراتها الجديدة الخارقة زينفو Aurora، وتنتمي Aurora  الي فئة السيارات الهايبر كار، حيث صنعت  الهايبر كار الجديدة بمعدلات أداء قوية جدا .

سيارة Agil Aurora الجديدة السوبر رياضية

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- محرك Aurora  الهايبر كار

سيارة Agil Aurora الجديدة السوبر رياضية

وتستمد سيارة زينفو  Agil Aurora الجديدة قوتها من محرك 12 سلندر، ينتج قوة 1250 حصان، وسيتم صناعة 50 سيارة منها علي مستوي العالم فقط من كل إصدار، وبها محرك كهربائي ينتج قوة 1850 حصان، وعزم أقصي للدوران 1700 نيوتن/متر.

سيارة Agil Aurora الجديدة السوبر رياضية

وتتسارع سيارة زينفو  Agil Aurora الجديدة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 2.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 450 كم/ساعة .

- مواصفات زينفو  Agil Aurora الجديدة

سيارة Agil Aurora الجديدة السوبر رياضية

تظهر السيارة السوبر رياضية الجديدة بملامح تصميم حادة، وأبواب مجنحة، بالإضافة الي انه تم استخدام مادة ألياف الكربون في صناعة العديد من أجزاء هيكل السيارة  ومجموعة التعليق الفائقة، وبها شاشة ومقود رياضي وأسطح من ألياف الكربون على الكونسول الأوسط .

- سعر Agil Aurora الجديدة

سيارة Agil Aurora الجديدة السوبر رياضية

وأكدت الشركة الدنماركية أن تكلفة سيارة Agil Aurora الجديدة السوبر رياضية ستكون 2.59 مليون يورو ، أي ما يعادل 87 مليون جنيه مصري تقريبًا.

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