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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيف يمكن الخروج من سيارات تسلا عند الطوارئ

كيف يمكن الخروج من
كيف يمكن الخروج من سيارات تسلا عند الطوارئ

ينتشر الآن بمختلف دول العالم العديد من السيارات الكهربائية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته على أرض الواقع ، بفضل ما تتميز به عن غيرها من السيارات ، منها تقليل نفقات المحروقات التي تتزايد يوم بعد يوم بشكل مستمر بدون توقف، واحتوائها علي مميزات وتكنولوجيات متطورة تعمل على راحة قائدها وركابها .

كيف يمكن الخروج من سيارات تسلا عند الطوارئ

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كيف يمكن الخروج من سيارات تسلا عند الطوارئ

وتتمتع سيارات تسلا بعدد كبير من المزايا والتكنولوجيات الحديثة ، ولكن برغم هذه التكنولوجيات فهي تضع أصحابها في مواقف محرجة نتيجة نفاذ شحن بطاريتها ، حيث تعرض عدد كبير من أصحاب سيارات تسلا الي الحبس بداخلها نتيجة نفاذ البطارية ، وذلك لأن عند نفاذ البطارية بـ سيارات تسلا يتم غلق جميع أبواب السيارة ، ولا يمكن الخروج منها .

كيف يمكن الخروج من سيارات تسلا عند الطوارئ

- كيف  يمكن الخروج من سيارات تسلا عند الطوارئ أو عند نفاذ البطارية :

كيف يمكن الخروج من سيارات تسلا عند الطوارئ

طريقة الخروج من سيارات تسلا :

1- يمكن الخروج من المقاعد الأمامية الخاصة بـ سيارات تسلا سواء كانت من طراز S و X و 3 و Y اذا تم نفاذ البطارية، عن طريق الضغط علي زر الخروج الأمامي .

2-  سحب المزلاج التقليدي المتواجد أمام أزرار النوافذ في أبواب تسلا الأمامية لفتح الباب.

3- بالنسبة للطراز S يوجد أسفل سجادة المقاعد الخلفية كابل يمكن للركاب سحبه باتجاه مركز السيارة للخروج.

4- في الطراز X من تسلا يكون كبل الطوارئ خلف السماعات الخلفية، وبالتالي يجب سحب هذا الكبل باتجاه مقدمة السيارة لفك الباب الخلفي.

5- الطراز 3 لا يحتوي على تحرير ميكانيكي للأبواب الخلفية، ولكن كابل طوارئ واحد للباب الأمامي، لذلك سيتعين على ركاب المقعد الخلفي الصعود عبر السيارة للوصول إليهم.

6- طرازات Y بها كابل طوارئ لفتح الباب الخلفي متواجدة في الجيب الخلفي، ويجب علي الركاب الوصول اليه لفتح الابواب والخروج من السيارة .

والجدير بالذكر انه لا يمكن استخدام كابلات الطوارئ الخاصة بفتح الأبواب إلا في حالاه الضرورة القصوى ، وذلك لان استخدامها يؤدي الي تشقق النوافذ .

طراز S تسلا X تسلا 3 تسلا Y المزلاج أبواب تسلا الأمامية طريقة الخروج من سيارات تسلا سيارات تسلا

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