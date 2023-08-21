ينتشر الآن بمختلف دول العالم العديد من السيارات الكهربائية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته على أرض الواقع ، بفضل ما تتميز به عن غيرها من السيارات ، منها تقليل نفقات المحروقات التي تتزايد يوم بعد يوم بشكل مستمر بدون توقف، واحتوائها علي مميزات وتكنولوجيات متطورة تعمل على راحة قائدها وركابها .

كيف يمكن الخروج من سيارات تسلا عند الطوارئ

كيف يمكن الخروج من سيارات تسلا عند الطوارئ

وتتمتع سيارات تسلا بعدد كبير من المزايا والتكنولوجيات الحديثة ، ولكن برغم هذه التكنولوجيات فهي تضع أصحابها في مواقف محرجة نتيجة نفاذ شحن بطاريتها ، حيث تعرض عدد كبير من أصحاب سيارات تسلا الي الحبس بداخلها نتيجة نفاذ البطارية ، وذلك لأن عند نفاذ البطارية بـ سيارات تسلا يتم غلق جميع أبواب السيارة ، ولا يمكن الخروج منها .

كيف يمكن الخروج من سيارات تسلا عند الطوارئ

- كيف يمكن الخروج من سيارات تسلا عند الطوارئ أو عند نفاذ البطارية :

كيف يمكن الخروج من سيارات تسلا عند الطوارئ

طريقة الخروج من سيارات تسلا :

1- يمكن الخروج من المقاعد الأمامية الخاصة بـ سيارات تسلا سواء كانت من طراز S و X و 3 و Y اذا تم نفاذ البطارية، عن طريق الضغط علي زر الخروج الأمامي .

2- سحب المزلاج التقليدي المتواجد أمام أزرار النوافذ في أبواب تسلا الأمامية لفتح الباب.

3- بالنسبة للطراز S يوجد أسفل سجادة المقاعد الخلفية كابل يمكن للركاب سحبه باتجاه مركز السيارة للخروج.

4- في الطراز X من تسلا يكون كبل الطوارئ خلف السماعات الخلفية، وبالتالي يجب سحب هذا الكبل باتجاه مقدمة السيارة لفك الباب الخلفي.

5- الطراز 3 لا يحتوي على تحرير ميكانيكي للأبواب الخلفية، ولكن كابل طوارئ واحد للباب الأمامي، لذلك سيتعين على ركاب المقعد الخلفي الصعود عبر السيارة للوصول إليهم.

6- طرازات Y بها كابل طوارئ لفتح الباب الخلفي متواجدة في الجيب الخلفي، ويجب علي الركاب الوصول اليه لفتح الابواب والخروج من السيارة .

والجدير بالذكر انه لا يمكن استخدام كابلات الطوارئ الخاصة بفتح الأبواب إلا في حالاه الضرورة القصوى ، وذلك لان استخدامها يؤدي الي تشقق النوافذ .