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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تكشف عن سلسلة تخفيضات جديدة لأسعارها الرسمية

صدى البلد

طبقت تسلا خصومات إضافية على إصدارها الجديد من الطراز 3 و Y، ومن الممكن الآن الحصول على موديل 3 بصفر ميل على عداد المسافات مقابل أقل من 37,940 دولارًا.

 

 تتراوح خصومات الطراز 3 من عدة مئات من الدولارات إلى أكثر من 5000 دولار، وفي الوقت نفسه ، تعد خصومات النموذج Y أقل أهمية (تصل إلى 2770 دولارًا) وتنطبق في الغالب على متغيرات الأداء.

يمكن الآن الحصول على طراز 3 جديد مقابل 30,440 دولارًا فقط، بشرط أن تكون مؤهلاً للحصول على ائتمان ضريبي بقيمة 7500 دولارًا أمريكيًا بالكامل. بمجرد احتساب رسوم التسليم والطلب في الحسبان ، فإن ذلك يصل إلى سعر شراء يبلغ 32,080 دولارًا.

 

عندما تم عرض النطاق القياسي 3 "خارج القائمة" مقابل 35000 دولار ، لم تكن سيارات تسلا مؤهلة لأي شكل من أشكال الائتمان الضريبي الفيدرالي، ومع ذلك ، فقد تغير كل هذا العام الماضي مع إدخال قواعد جديدة، ومع احتساب الائتمان الضريبي ، لم يكن شراء موديل 3 جديد أرخص من الآن.

 

من الواضح أن تسلا تحاول التخلص من أكبر قدر ممكن من الطراز 3 الحالي قبل إطلاق الإصدار الجديد في وقت لاحق من هذا العام. 

 

يبدو أن الطراز 3 الذي تم تعديله بشدة، فقد تم تسريبه مرة أخرى في أبريل، ثم تم تأكيد هذا التسريب من قبل مصدر موثوق "له علاقة ما" بشركة تسلا.

 

تم عرض الطراز 3 للبيع لمدة ست سنوات ، لذا من المؤكد أن التحديث مستحق. توقع أن يتبع تحديث الطراز Y بعد فترة وجيزة ، نظرًا لأنه يشترك كثيرًا مع 3. 

 

سيتم الكشف عن الطراز الجديد 3 في الربع الثالث من عام 2023 وسيبدأ الإنتاج بعد ذلك بوقت قصير، ومع ذلك كما هو الحال في كثير من الأحيان يمكن أن يحدث تأخير في تسلا.

تسلا سيارات سيارات تسلا الطراز 3

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