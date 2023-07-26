تسلا تكشف عن سلسلة تخفيضات جديدة لأسعارها الرسمية

طبقت تسلا خصومات إضافية على إصدارها الجديد من الطراز 3 و Y، ومن الممكن الآن الحصول على موديل 3 بصفر ميل على عداد المسافات مقابل أقل من 37,940 دولارًا.

تتراوح خصومات الطراز 3 من عدة مئات من الدولارات إلى أكثر من 5000 دولار، وفي الوقت نفسه ، تعد خصومات النموذج Y أقل أهمية (تصل إلى 2770 دولارًا) وتنطبق في الغالب على متغيرات الأداء.

يمكن الآن الحصول على طراز 3 جديد مقابل 30,440 دولارًا فقط، بشرط أن تكون مؤهلاً للحصول على ائتمان ضريبي بقيمة 7500 دولارًا أمريكيًا بالكامل. بمجرد احتساب رسوم التسليم والطلب في الحسبان ، فإن ذلك يصل إلى سعر شراء يبلغ 32,080 دولارًا.

عندما تم عرض النطاق القياسي 3 "خارج القائمة" مقابل 35000 دولار ، لم تكن سيارات تسلا مؤهلة لأي شكل من أشكال الائتمان الضريبي الفيدرالي، ومع ذلك ، فقد تغير كل هذا العام الماضي مع إدخال قواعد جديدة، ومع احتساب الائتمان الضريبي ، لم يكن شراء موديل 3 جديد أرخص من الآن.

من الواضح أن تسلا تحاول التخلص من أكبر قدر ممكن من الطراز 3 الحالي قبل إطلاق الإصدار الجديد في وقت لاحق من هذا العام.

يبدو أن الطراز 3 الذي تم تعديله بشدة، فقد تم تسريبه مرة أخرى في أبريل، ثم تم تأكيد هذا التسريب من قبل مصدر موثوق "له علاقة ما" بشركة تسلا.

تم عرض الطراز 3 للبيع لمدة ست سنوات ، لذا من المؤكد أن التحديث مستحق. توقع أن يتبع تحديث الطراز Y بعد فترة وجيزة ، نظرًا لأنه يشترك كثيرًا مع 3.

سيتم الكشف عن الطراز الجديد 3 في الربع الثالث من عام 2023 وسيبدأ الإنتاج بعد ذلك بوقت قصير، ومع ذلك كما هو الحال في كثير من الأحيان يمكن أن يحدث تأخير في تسلا.