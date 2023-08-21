مواصفات وأسعار جيتور X70 الجديدة 2023 في مصر

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من السيارات التي تنتمي إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية كبيرة الحجم، وذلك بسبب بحث المصريين الدائم عن سيارات ذات مساحة واسعة لتكفي أفراد أسرهم ، وتساعدهم علي قضاء عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلي أن هذه السيارات الكبيرة تساعدهم علي التسوق والتنقل بكل سهولة بفضل ما تحتوي عليه من مميزات حديثة .

جيتور X70 الـ SUV الصينية موديل 2023

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مواصفات وسعر جيتور X70 الجديدة موديل 2023 في مصر :

جيتور X70 الـ SUV الصينية موديل 2023

- أبعاد جيتور X70 الجديدة

تأتي سيارة جيتور X70 الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4720 مم ، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1695 مم، وتقدم بطول قاعدة عجلات يصل الي 2745 مم .

- وسائل الأمان بـ جيتور X70 الصينية

جيتور X70 الـ SUV الصينية موديل 2023

تحتوي سيارة جيتور X70 موديل 2023 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، مثبت سرعة، وأحزمة أمان، وقفل مركزي، وإنذار ضد السرقة، ESP، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني .

- سعة محرك جيتور X70 العائلية

جيتور X70 الـ SUV الصينية موديل 2023

تستمد سيارة جيتور X70 موديل 2023 الصينية فئة السيارات الـ SUV الرياضية قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني، وتنقل القوة الي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتنتج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وقوة تصل الي 147 حصان، وتصل سرعة جيتور X70 القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أسعار جيتور X70 الـ SUV

مقصورة جيتور X70 الـ SUV الصينية موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 الـ SUV الصينية موديل 2023 سعرها يصل الي 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور X70 الـ SUV الصينية موديل 2023 تباع بسعر 859 ألف جنيه .