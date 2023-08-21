كان في وعيه.. شقيقة ضحية زوجها في القناطر الخيرية تكشف تفاصيل جديدة| فيديو

روت نورهان عواد، شقيقة ضحية زوجها في القليوبية، تفاصيل قتل شقيقتها على يد زوجها.

وقالت نورهان عواد، شقيقة ضحية زوجها في القليوبية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن ابنة شقيقتها هي من روت تفاصيل الواقعة بإن والدها هو من أنهى حياة والدتها.

وأضافت نورهان عواد، شقيقة ضحية زوجها في القليوبية،: "أختي لم ترتكب أي ذنب، ولم تفعل أي شيء خطأ ووالدته كانت بتصيف في إسكندرية".



وأشارت نورهان عواد، شقيقة ضحية زوجها في القليوبية،: "زوج شقيقتي لم يتعاطى المخدرات، وعندما قام بإنهاء حياتها كان في وعيه، وتواصل معي هاتفيا لكي يخبرني أن شقيقتي فارقت الحياة".

وتابعت نورهان عواد، شقيقة ضحية زوجها في القليوبية،: "زوج شقيقتي لم يتعاطى المخدرات، وعندما قام بإنهاء حياتها كان في وعيه، وتواصل معي هاتفيا لكي يخبرني أن شقيقتي فارقت الحياة".