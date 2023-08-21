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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان في وعيه.. شقيقة ضحية زوجها في القناطر الخيرية تكشف تفاصيل جديدة| فيديو

جريمة قتل
جريمة قتل

روت نورهان عواد، شقيقة ضحية زوجها في القليوبية، تفاصيل قتل شقيقتها على يد زوجها.

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وقالت نورهان عواد، شقيقة ضحية زوجها في القليوبية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن ابنة شقيقتها هي من روت تفاصيل الواقعة بإن والدها هو من أنهى حياة والدتها.

 

وأضافت نورهان عواد، شقيقة ضحية زوجها في القليوبية،: "أختي لم ترتكب أي ذنب، ولم تفعل أي شيء خطأ ووالدته كانت بتصيف في إسكندرية".


وأشارت نورهان عواد، شقيقة ضحية زوجها في القليوبية،: "زوج شقيقتي لم يتعاطى المخدرات، وعندما قام بإنهاء حياتها كان في وعيه، وتواصل معي هاتفيا لكي يخبرني أن شقيقتي فارقت الحياة".

 

وتابعت نورهان عواد، شقيقة ضحية زوجها في القليوبية،: "زوج شقيقتي لم يتعاطى المخدرات، وعندما قام بإنهاء حياتها كان في وعيه، وتواصل معي هاتفيا لكي يخبرني أن شقيقتي فارقت الحياة".

شقيقة ضحية زوجها الإعلامية عزة مصطفى ضحية زوجها برنامج صالة التحرير تعاطي المخدرات

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