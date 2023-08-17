ومن السهر ما قتل .. أضرار كارثية على الكبار والصغار

يفضل الكثيرون السهر كثيرا ، يسهرون طول الليل وينامون طوال النهار ، ولكن لذلك اضرار ومخاطر كثيرة علي الجسم ، حيث يرتبط النوم ليلاً بإفراز هرمون الميلاتونين الذي يزيد إفرازه في الظلام ويقل في وجود ضوء النهار وعندما تطيل السهر وتقلل من عدد ساعات نومك ليلاً، فإنك تحرم جسمك من إفراز القدر الكافي منه، فتختل مستويات هذا الهرمون في جسمك، ما يؤثر سلباً على انتظام وظائف الجسم المختلف ..

نرصد في هذا التقرير اضرار السهر و قلة النوم على صحة الجسم بشكل عام وفقا لموقع medicoverhospitals

اضرار السهر على الجسم



تأثير سلبي على صحة القلب

تؤثر السهر ليلاً أقل من خمس ساعات وزيادته تسع ساعات أو أكثرسلباً على الصحة القلب، إلا أن خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية أو بالسكتة الدماغية يرتفع في حالة قلة النوم ،لذا إن كنت تطيل السهر مع أن عليك الاستيقاظ مبكراً لأداء مهامك وأعمالك، فإنك تخاطر بصحة قلبك.



- ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان:

وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب النوم، يرتفع خطر الإصابة بسرطان الثدي و القولون والمستقيم والبروستاتا لدى الأشخاص الذين ينامون أقل من 7 ساعات ليلاً.



- الأرق

السهر لوقت متأخر من الليل، يؤدي إلى الإصابة باضطرابات النوم وعلى رأسها الأرق، وهو يعني مواجهة صعوبة شديدة في الخلود إلى النوم أو الاستغراق به.



- فقدان التركيز وصعوبات التعلم

إن السهر لساعات متأخرة من الليل يؤثر على اليقظة والانتباه والقدرة على حفظ المعلومات وفهمها، وكذلك القدرة على الحكم بدقة على الأمور نتيجة قلة التركيز.



- النسيان

إذ تشير الأبحاث العلمية إلى أهمية النوم لساعات كافية ليلاً في تثبيت المعلومات في أذهاننا وجعلنا أقل عرضة للنسيان.



-السمنة وزيادة الوزن:

يؤدي السهر لخلل في الشعور بالجوع والشبع، ما يؤدي غالباً لزيادة الوزن والسمنة، وتشير الأبحاث إلى أن الذين ينامون أقل من 6 ساعات ليلاً هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 30% مقارنة بغيرهم ،والسبب في ذلك يعود لأن السهر وقلة النوم يحفزان إفراز الجريلين المسؤول عن الشعور بالجوع ويقللان من إفراز اللبتين المسؤول عن الشعور بالشبع ،كذلك، فإن قلة النوم لا تحفز فقط الشعور بالجوع، وإنما تثير الشهية أكثر نحو الكربوهيدرات والأطعمة المشبعة بالدهون ،كما أن السمنة في هذه الحالة قد ترفع من الإصابة بمرض السكري.



اضرار السهر على الوجه:



السهر تسبب انتفاخ العيون وظهور الهالات السوداء

أثناء النوم يقوم الجسم بتجديد خلاياه، كذلك البشرة تقوم باستعادة توازنها وتتخلّص من المياه الزائدة. لكن إذا لم تصلي إلى مرحلة النوم العميق بسبب ساعات النوم القليلة، فتبقى الجيوب تحت العين منتفخة وبالتالي تظهر الهالات السوداء غير المرغوب بها.

قلة النوم تسبب التجاعيد المبكرة:

عند عدم الحصول على ساعات نوم كافية، يفرز الجسم هورمون الكورتيزول الذي يسمى أيضاً هورمون الإجهاد، الأمر الذي يؤثر سلباً على إنتاج الكولاجين، وبالتالي تبدأ التجاعيد بالظهور على بشرتكِ. من هنا، عزّزي إفراز الكولاجين من خلال الحصول على ساعات كافية من النوم وحاربي ظهور علامات التقدم في العمر.



السهر يسبب جفاف البشرة

السهر يقوم الجسم بتعديل نسبة الرطوبة في الجسم، من هنا، فإن لم تحصلي على ساعات نووم كافية، فهذا الأمر يسبب خلل في رطوبة الجسم وبالتالي تصبح بشرتكِ جافة. بالإضافة إلى ذلك، ونتيجةً للجفاف تظهر الخطوط الرفيعة والتي تتحول فيما بعد إلى تجاعيد.

- السهر تسبب شحوب البشرة

انخفاض نسبة الكولاجين وحمض الهيالورونيك الناتج عن ساعات النوم القليلة، يؤدي إلى شحوب وبهتان البشرة. لذلك قد يكون الحل وراء حصولك على بشرة نضرة ومشرقة، هو النوم بشكل جيّد.

- السهر تسبب حساسية البشرة

السهر يجعل مناعة البشرة ضعيفة وبالتالي تجعلها لا تستطيع مقاومة الجراثيم والملوثات الناتجة من البيئة الخارجية، كما تصبح البشرة تعاني من الحساسية. من هنا، زيدي مناعة بشرتكِ واحميها من الحساسية من خلال النوم بشكل كافي.

- قلة النوم تسبب ظهور البثور والبقع الداكنة

السهر والنوم لساعات غير كافية، يسببان تضخم في خلايا البشرة، الأمر الذي يسبب ظهور الحبوب والبقع الداكنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن السهر تسبب مشاكل أخرى على البشرة مثل الاحمرار والالتهاب.



اضرار السهر على الاطفال:



خلل الجهاز المناعي:

يحدث في الجهاز المناعي بعض الإضطرابات بسبب عدم النوم بشكل جيد وذلك يؤدي إلى زيادة المخاطر بالإصابة بالأمراض المختلفة.



الإصابة بالأرق:

يجد الطفل صعوبة في النوم بشكل طبيعي بسبب تعوده على السهر فيجد صعوبة في النوم ويظل مستيقطاً لوقت طويل حتى يتمكن من الإستِغراق في النوم.



الشعور بالتعب والإرهاق:

يسبب السهر للطفل ونومه المتأخر وعدم أخذه القدر الكافي له من النوم أن يستيقظ ولديه شعور بالتعب والإرهاق، وذلك ينتج عنه أنه يؤثر على حالته المزاجية وقدرته على أن يؤدي مختلف الأنشطة اليومية الخاصة به وعدم التفاعل مع الآخرين.



تأثيرات على النمو:

النوم المبكر يساعد في نمو الطفل وتساعد في تطوير دماغ الطفل بصورة أفضل وخاصة نوم الليل بينما السهر يؤدي إلى حدوث إعاقة في تطور الصحة العقلية والبدنية عند الطفل.



خلل النظام الغذائي:

الطفل في حاجة للحصول على تغذية سليمة وتكون متكاملة وصحية والسهر يؤدي إلى حدوث خلل وتغير في النظام الغذائي عند الطفل، بسبب أنه لا يحصل على وجبة الإفطار في موعدها، ومن المحتمل أن يستيقظ في وقت الغداء وبالتالي إنه يفقد القيمة الغذائية لوجبة الإفطار.



اضرار السهر على الحامل:



تقلصات الساق وآلام الظهر:

يمكن أن يسبب السهر الزائد خلال الحمل آلامًا في الساق والظهر، كما أنّ هرمون الريلاكسين، والذي ينتج أثناء فترة الحمل، يعمل على تقليل توتر الأربطة في الجسم، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة.



زيادة معدل ضربات القلب:

بسبب السهر يرتفع معدل النبض أثناء الحمل؛ لإيصال كميات إضافية من الدم إلى الرحم.



تسمم الحمل:

تترافق حوالي 59% من حالات تسمم الحمل السهر، ويكمن أن يترافق توقف النفس أثناء النوم مع ارتفاع ضغط الدم ممّا يؤدي لتأثر كمية الدم التي يتلقاها الجنين محدثًا بذلك تسمم الحمل ونقص نمو الجنين داخل الرحم.

السكري الحملي :

قد يؤدي السهر المزمن لزيادة خطر الإصابة بالسكري الحملي وزيادة الوزن المفرطة؛ بسبب اضطرابات تنظيم مستويات الغلوكوز في الدم.



الحموضة المعوية والإمساك:

تظهر عند العديد من الحوامل أعراض مزعجة، بما في ذلك حرقة المعدة والإمساك خلال فترة الحمل؛ وذلك بسبب السهر والناتج عنه بطء الحركة المعوية.

بقاء الطعام في المعدة لفترة أطول.

ضغط الرحم المتضخم على المعدة والأمعاء.



الحاجة المتكررة للتبول:

خلال الحمل تعمل الكلى بشكل أكبر لتصفية الحجم الدموي الزائد أثناء الحمل، وتنتج عن هذه التصفية كميات إضافية من البول، كما أنّ نمو الجنين داخل الرحم يضغط على المثانة، ممّا يحفز الحاجة للتبول بشكلٍ أكثر من المعتاد، خاصةً إذا كان نشاط الجنين أكبر أثناء الليل.

ضيق التنفس:

السهر يجعل ارتفاع الهرمونات المرافق للحمل عملية التنفس أعمق، ولاحقًا يصبح التنفس أكثر صعوبة؛ بسبب ضغط حجم الرحم المتضخم على عضلة الحجاب الحاجز.



أضرار السهر على الشعر:

تساقط الشعر :

أكدت دراسة أن 40% من الأشخاص الذين يسهرون في أوقات طويلة من الليل يتزايد معدل تساقط الشعر لديهم عن الطبيعي ، ومن الطبيعي أن يتساقط الشعر بمقدار 30-70 شعرة في اليوم ، ولكن الزيادة عن هذا الحد من مضاعفات السهر التي يجب تجنبه



الهيشان والتلف :

من مضاعفات السهر هو نقص الحديد وفيتامين د بشكل كبير في الجسم ، وهذه العناصر تلعب دوراً مهم جداً في تقوية بصيلات الشعر وتغذيتها ولكن يحرم منها الأشخاص مدمني السهر في

ساعات طويلة من الليل ، ومن الجهة الأخرى ينعم الذين يأخذون قسطاً كافياً من النوم في فترة الليل بهذه العناصر المهمة.