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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتهمة قتل صاحب محل الفقير.. إحالة 12 متهما لمفتى الجمهورية

صدى البلد

أحالت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، 12 متهما إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي بالإعدام لاتهامهم بقتل صاحب محل الفقير، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر سبتمبر للنطق بالحكم.

كانت أحالت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر المتهمين بقتل صاحب محل "الفقير" للمأكولات بسبب خلافات متعلقة بحراسة مزرعة خاصة به، للمحاكمة الجنائية.

وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى، بشأن الصفة التشريحية الخاص بجثة صاحب محل الفقير الذى قتل على يد 4 متهمين بسبب خلافات بينهم، والذي حدد أسباب الوفاة بشكل مفصل، والإصابات التى لحقت بالمجني عليه وأسفرت عن وفاته.

كما تسلمت النيابة تقرير المعمل الجنائي بشأن فحص الأسلحة النارية المضبوطة بحوزة المهتمين، ومقارنتها بالمقذوف المستخرج من جثمان الضحية.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة، تفاصيل حادث مقتل صاحب محل مشويات الفقير بمدينة 6 أكتوبر، أن خلافا نشب بين المجني عليه و4 خفراء "خاص"، بسبب النزاع على تولى حراسة المزرعة الخاصة بالمجنى عليه، وأثناء قيام صاحب المزرعة بفض المشاجرة، اخترقت طلقة أصابت رأس صاحب المحل وأنهت حياته.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المجني عليه يمتلك محل مشويات ومأكولات بمنطقة فيصل، بالإضافة إلى مزرعة، ومحل، وأن الخلاف خاص بعمل المتهمين لدى المجني عليه، وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة، والتحفظ على عينات من دماء المجني عليه، بالإضافة إلى التحفظ على فارغ الرصاص.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل المزرعة الخاصة به، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتبين أن 4 خفراء "خاص"، وراء ارتكاب الجريمة، وحدد المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر هوية المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة التحقيق.

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