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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائدها مذهلة.. خلطات طبيعية من نوع زيت لتطويل الشعر في أسبوع

فوائدها مذهلة ..
فوائدها مذهلة .. خلطات طبيعيه من نوع زيت لتطويل الشعر في اسب

يتعرض الشعر مع اختلاف فصول السنة لعدة مشكلات تضر بحالته الصحية وتتسبب بتقصفه وتكسره وجفافه، وكما نعلم أن الشعر مظهر من مظاهر الجمال لدى السيدات فتبدأ النساء والفتيات بالبحث عن أفضل الطرق لعلاج تلك المشكلات، واحدة من أفضل تلك الطرق هي زيت الزيتون الطبيعي الذي يساهم في تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس وتطويله وتعزيز كثافته؛ لهذا السبب نرصد فى هذا التقرير فوائد زيت الزيتون للشعر وافضل خلطات الشعر المستخلصة من زيت الزيتون التي تمنحه نعومة ولمعان وكثافه وتعمل على تطويل الشعر خلال أسبوع حسب موقع"pharmeasy".

 

 

فوائد زيت الزيتون للشعر :


زيت الزيتون هو مرطب فعال للغاية للشعر، حيث انه غني بفيتامين E الذي هو مهم جدا لنمو الشعر.

زيت الزيتون يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للتأكسد وهو أمر جيد لكلا من الشعر والجلد.

وزيت الزيتون خفيف ويحتوي على حمض الأوليك الذي يخترق بسهولة جذور الشعرة ويحافظ على رطوبته.

زيت الزيتون هو أفضل مرطب طبيعية متاح ويساعد على جعل شعرك ناعم وسلس مع الاستخدام المنتظم،  وبما أن هذا الزيت له خصائص مضادة للالتهابات.

يساعد في علاج قشرة الرأس مما يقلل من تساقط الشعر ويساعد في نمو الشعر بشكل سريع وفي وقت قصير.


يعمل على تقليل قشرة الرأس والتي يرجع سببها إلى سوء التغذية، أو إصابة فروة الرأس بالفطريات.

ويُفيد زيت الزيتون في تليين رقائق القشرة، كما أنه يُخفف الحكة والالتهاب اللذان يُصاحبان القشرة.

ويُستخدم زيت الزيتون من خلال تدليك فروة الرأس، ومن ثم استخدام المشط للتقليل من القشرة، علاج نهايات الشعر المتكسرة، إذ يُعتبر زيت الزيتون من أفضل العلاجات لهذه الجذور الشعر.


إذ يُغذي الشعر ويُنعمه ويُقلل من تكسره. منح الشعر القوة والتألق، إذ يمتاز زيت الزيتون بقدرته على اختراق أعماق الشعر والاحتفاظ بترطيبه، وعندما يقل جفافه يبدأ الشعر باستعادة تألقه. منح الشعر النعومة، إذ يحفظ زيت الزيتون الماء في الشعر، ولهذا فهو مفيد للشعر المجعد، والتالف، والمصبوغ بشكل خاص.

 


خلطات للشعر من زيت الزيتون:

 

خلطة زيت الزيتون لتطويل الشعر 
أضيفي مقدار من زيت الزيتون في كأس، وضعيه داخل الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ.

تطبيق زيت الزيتون بعد تدفئته على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يجب شطف الشعر بعد مرور ساعتين على الأقل.

تكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا لرؤية نتائج جيدة.

 


وصفه اخرى  لزيت الزيتون وزيت جوز الهند لتطويل الشعر وكثافته بمفعول سريع:

 

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

محتوى كبسولة من فيتامين E.


زيت جوز الهند وزيت الزيتون هذا القناع مفيد للشعر الجاف والتالف، ويُمكن تحضيره حسب الطريقة الاتيه:


تُؤخذ كمية مناسبة لطول الشعر من زيت جوز الهند، وستكون الكمية ملعقتان كبيرتان إن كان طول الشعر متوسط، وثلاث ملاعق كبيرة إن كان الشعر طويلًا.

تُضاف ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون للشعر المتوسط، وثلاث ملاعق كبيرة للشعر الطويل. تُضاف محتويات كبسولة من فيتامين E، أو كمية مناسبة من زيت فيتامين E.

تُخلط المكونات جيدًا. يُقسم الشعر ويوزع القناع عليه. يُغطى الشعر بمنشفة ويُترك حتى صباح اليوم التالي.

يُغسل الشعر في الصباح بالشامبو ولمرة واحدة، ومن ثم يُستخدم بلسم الشعر 2-3 مرات. يُعاد غسل الشعر جيدًا حتى لا يبدو دهنيًا.

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