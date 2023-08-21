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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير نيجيري: سيموت الناس إذا ظلت الحدود مع النيجر مغلقة

النيجر
النيجر

منذ تغيير الحكم في النيجر الشهر الماضي، توقفت التجارة فعليًا مع نيجيريا المجاورة ودول غرب إفريقيا الأخرى.

ذكر تقرير لشبكة فرانس 24، أنه على الحدود في ولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا، لا تصل إلى الجانب الآخر سوى عربات تجرها الحمير والدراجات النارية والباعة المتجولون.

في بلدة بودينجا النائية ، في ولاية سوكوتو النيجيرية، يمكن رؤية صفوف من شاحنات البضائع عالقة على جانبي الحدود.
كان هناك تكدس منذ 26 يوليو ، عندما  أجبر المجلس العسكري في النيجر الرئيس محمد بازوم على الابتعاد عن الحكم، وتجمدت التجارة بين الدولة الفقيرة غير الساحلية وجيرانها في غرب إفريقيا.

وحذر بعض المراقبون في نيجيريا من أنه "سيموت الناس، إذا غادروا الحدود  بهذا الشكل، سيموت الناس. لا يوجد عمل. من الصباح حتى الليل ليس لديهم ما يأكلونه".

ويعبر  بعض التجار إما سيرًا على الأقدام أو على دراجات نارية أو عربات تجرها الحمير، لكن عبروهم مشروط بالرشاوى، فيما تزايدت تجارة السوق السوداء.
 

26 يوليو إفريقيا الرئيس محمد بازوم الدراجات النارية الحمير النيجر

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