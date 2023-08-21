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رئيس التحرير
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برلمان

وكيل نقل النواب يعدد فوائد إنشاء خط ملاحى مع الدول الافريقية لنقل السلع والمنتجات

النائب محمود الضبع
النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات

قال النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الحكومة تسعى جاهدة لتوطين الصناعة المصرية ودعمها بإعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية، أيضا تنفذ خطوات جادة في العمل علي تحقيق مستهدفات خطة النمو الإقتصادى وأبرزها زيادة الصادرات.

 

زيادة التبادل التجاري 

 

و أكد " الضبع " فى تصريح لـ " صدى البلد"، أن دراسة تشغيل خط ملاحي لنقل السلع والمنتجات المختلفة مع الدول الأفريقية، يأتي بهدف زيادة عمليات التبادل التجاري مع هذه الدول وفتح فرص جديدة للمنتج المصري في العديد من الأسواق، علاوة علي تيسير إجراءات نقل البضائع خاصة وأن عنصر النقل هام للغاية ومؤثر في عملية التصدير.

وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلي أن العمل علي الربط الملاحى مع دول شرق وجنوب أفريقيا ( دول الكوميسا) ودول شمال وغرب أفريقيا، تعد من أحدي الخطوات التي تهدف إلي جعل مصر مركزا للتجارة العالمية نظرا لموقعها الاستراتيجي المتميز مما يعد استغلالا جيدا لمقوماتها الطبيعية. 

وتابع النائب : كما أن أهم فوائد إنشاء هذه الخطوط الملاحية هي توفير فرص للعمالة التي تمتلك الخبرة في هذا المجال، وأيضا زيادة قيمة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة، معقبا “ هذا النوع من المشروعات تنموي ذو عائد اقتصادى كبير”.

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وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ بشأن متابعة إجراءات دعم الصناعة المصرية، والعمل على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية،  وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بدعم الصناعة المصرية، ومن بينها دراسة تشغيل خط ملاحي لنقل السلع والمنتجات المختلفة مع الدول الأفريقية، من أجل دعم التبادل التجاري معها، وكذا زيادة الصادرات المصرية إليها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش، من جانب آخر، خطة تطوير قطاع المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية لها، وكذا دور الغرف التجارية في هذا الشأن لتعظيم دور القطاع الخاص، مما يسهم في زيادة صادرات المنتجات الغذائية إلى مختلف الأسواق العالمية.

 كما ناقش الاجتماع دراسة إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم وتشجيع مختلف أنواع الصناعات الغذائية، وتذليل المعوقات من أجل زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.

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