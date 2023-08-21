وزير خارجية النمسا: إنشاء هيكل أمني أوروبي جديد لا يمكن بدون روسيا

قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، اليوم الأثنين، إن الدول الأوروبية لا يمكنها أن تلغي روسيا وتقطع الحوار معها بشكل مفاجئ عندما يتعلق الأمر بإنشاء هيكل أمني أوروبي بعد انتهاء النزاع الأوكراني.

وأوضح شالنبرج، أن أوروبا لا يمكن أن تلغي الدور الروسي ولا يمكن إنهاء الحوار معها بشكل مفاجئ، مضيفا: "إذا فعلنا ذلك، فسنستبعد على الأرجح آسيا الوسطى وجنوب القوقاز من هذا النظام".

ولفت إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تظل المنصة الوحيدة باستثناء الأمم المتحدة، التي يستمر من خلالها تبادل وجهات النظر بين الدول الغربية وموسكو، مؤكدا على أن أوروبا ستحتاج إليها في المستقبل.

وأوضح شالنبرج: "بغض النظر عما يحدث، ستظل روسيا أكبر جيراننا جغرافيا، وستظل رائدة في عدد الرؤوس الحربية النووية. ولا تزال عضوا في مجلس الأمن الدولي، ولا يمكننا مناقشة تغير المناخ أو أي قضايا أخرى دون تضمين روسيا في المناقشات".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج، إن روسيا تظل جزءا من القارة الأوروبية وتاريخها وثقافتها.

وأوضح شالنبرج في تصريحات إعلامية، أنه لا يمكن تغيير الجغرافيا، لافتا إلى أن روسيا ستظل جزءا من أوروبا وتاريخها وثقافتها وأكبر دولة جارة لـ أوروبا.