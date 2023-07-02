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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية النمسا : لا يمكن تغيير الجغرافيا وروسيا ستظل جزءا من أوروبا

النمسا
النمسا

قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج، اليوم الأحد، إن روسيا تظل جزءا من القارة الأوروبية وتاريخها وثقافتها.

وأوضح شالنبرج في تصريحات إعلامية، أنه لا يمكن تغيير الجغرافيا، لافتا إلى أن روسيا ستظل  جزءا من أوروبا وتاريخها وثقافتها وأكبر دولة جارة لـ أوروبا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الدول الغربية هي التي قوضت أسس التعاون في مجال الحد من التسلح في أوروبا بتجاهلها للقانون الدولي.

أوضحت الخارجية الروسية، في بيان حول نتائج مشاركة نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف في مؤتمر انسحاب روسيا من معاهدة حظر الأسلحة النووية في أوروبا، أن روسيا شددت على الأسباب التي جعلت مشاركة ريابكوف الإضافية في المعاهدة مستحيلة وأجبرته على الانسحاب من القوات المسلحة التقليدية في أوروبا وفقًا للمادة التاسعة عشرة.

ووفقا لبيان الخارجية الروسية، فإن روسيا أكدت على الطبيعة التي لا رجعة فيها لهذا القرار، المنصوص عليها في قانون اتحادي، وقد لوحظ أن الغرب على وجه الخصوص، يتجاهل القانون الدولي والتزاماته الخاصة، قوض الأساس الذي كان بنّاءً فيما مضى للتعاون في السيطرة على الأسلحة التقليدية في أوروبا.

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