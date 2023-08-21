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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 كروت رابحة.. زيلينسكي يعلن نتائج لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني |تفاصيل

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني مع رئيس الوزراء اليوناني

التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأثنين، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال زيارته إلى أثينا التي تعد آخر محطات جولته الأوروبية والتي شملت كلا من الدنمارك وهولندا والسويد واليونان.

وقال زيلينسكي عبر صفحته على منصة إكس، إن المحادثات مع رئيس الوزراء اليوناني انتهت بالاتفاق على 5 نتائج، وهم:

1. انضمت اليونان إلى تحالف الطيران: ستقوم بتدريب طيارينا على طيران طائرات إف 16، كما تعد اليونان حزمة مساعدات عسكرية جديدة لـ أوكرانيا.

2. لقد اقترحت طرقًا لليونان لمساعدتنا في تأمين ممر أوكرانيا الجديد على البحر الأسود، وضمان حرية الملاحة وصادرات الحبوب دون عوائق.

3. ناقشنا مشاركة اليونان في تعافي أوكرانيا، بما في ذلك إمكانية تولي اليونان رعاية استعادة أوديسا.

4. بعد توقيع اليونان على إعلان مجموعة السبع لدعم أوكرانيا ، اتفقنا على المضي قدمًا في المحادثات الثنائية حول الضمانات الأمنية.

5. تستعد أوكرانيا لبدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام وأشكر اليونان على دعمها لنا في طريقنا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. إنني ممتن بشكل خاص لرئيس الوزراء ميتسوتاكيس لتوقيعه اليوم إعلان دعم التكامل الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "كما أتقدم بخالص الشكر لليونان على عقد قمة أوكرانيا - البلقان، التي تمثل شكلًا واسعًا من عملنا المشترك لضمان الحرية والأمن لجميع دولنا وأوروبا بأكملها".

محطته الأخيرة.. ماذا يفعل زيلينسكي في أثينا اليوم؟

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