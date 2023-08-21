اليونان تستضيف اجتماعًا لقادة البلقان وتقارير عن حضور زيلينسكي

يجتمع قادة العديد من دول البلقان في العاصمة اليونانية أثينا مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي لمناقشة مستقبل المنطقة الأوروبية.

اجتمع زعماء العديد من دول البلقان في العاصمة اليونانية يوم الاثنين مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي لمناقشة مستقبل المنطقة في أوروبا.

وأقام رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مأدبة عشاء غير رسمية مساء الإثنين في أثينا لكبار المسؤولين من تسع دول في البلقان بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.

ولم تؤكد وسائل الإعلام اليونانية رسميًا أن العشاء سيحضره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كان زيلينسكي في الدنمارك في وقت سابق يوم الاثنين، حيث شكر المشرعين الدنماركيين على مساعدة بلاده في مقاومة الغزو الروسي، بعد يوم من إعلان الدنمارك وهولندا أنهما ستزودان أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف -16.

وأقيمت مأدبة العشاء بمناسبة الذكرى العشرين للقمة بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان في مدينة سالونيك شمال اليونان حيث سعت دول البلقان للانضمام إلى الكتلة الأوروبية.

وحضر العشاء رؤساء صربيا والجبل الأسود ومولدوفا، ورؤساء وزراء مقدونيا الشمالية وكوسوفو وبلغاريا وكرواتيا ورومانيا، ورئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك، فيما كان ميتسوتاكيس يلتقي بالعديد منهم. بشكل فردي يومي الاثنين والثلاثاء.

كان الغياب الملحوظ رئيس الوزراء الألباني إيدي راما. توترت العلاقات بين اليونان وجارتها الشمالية الغربية بسبب سجن زعيم الأقلية اليونانية فريدي بيليري، الذي اعتقل قبل الانتخابات المحلية في مايو بسبب مزاعم بشراء أصوات.

انتُخب بيليري عمدة لبلدة هيمارا الواقعة في جنوب غرب ألبانيا على الرغم من وجوده في الحبس الاحتياطي. وأصرت أثينا على أن اعتقاله له دوافع سياسية ودعت إلى إطلاق سراحه.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس خلال مؤتمر صحفي عندما سئل عن غياب رئيس الوزراء الألباني عن حدث يوم الاثنين "أعتقد أننا جميعًا نتفهم أنه لم يكن من الممكن دعوة السيد راما لمثل هذه المبادرة المهمة".

وأضاف: "عندما نقول إن مسار ألبانيا الأوروبي يمر عبر الاحترام الأساسي للقواعد الأوروبية وقواعد العدل، فإننا نعني ذلك"، مشيرًا إلى أن الرئيس الألباني قد دُعي للحضور لكنه رفض.