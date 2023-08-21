عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونان تستضيف اجتماعًا لقادة البلقان وتقارير عن حضور زيلينسكي

صدى البلد

يجتمع قادة العديد من دول البلقان في العاصمة اليونانية أثينا مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي لمناقشة مستقبل المنطقة الأوروبية.

اجتمع زعماء العديد من دول البلقان في العاصمة اليونانية يوم الاثنين مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي لمناقشة مستقبل المنطقة في أوروبا.

وأقام رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مأدبة عشاء غير رسمية مساء الإثنين في أثينا لكبار المسؤولين من تسع دول في البلقان بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.

 

ولم تؤكد وسائل الإعلام اليونانية رسميًا أن العشاء سيحضره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كان زيلينسكي في الدنمارك في وقت سابق يوم الاثنين، حيث شكر المشرعين الدنماركيين على مساعدة بلاده في مقاومة الغزو الروسي، بعد يوم من إعلان الدنمارك وهولندا أنهما ستزودان أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف -16.

وأقيمت مأدبة العشاء بمناسبة الذكرى العشرين للقمة بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان في مدينة سالونيك شمال اليونان حيث سعت دول البلقان للانضمام إلى الكتلة الأوروبية.

وحضر العشاء رؤساء صربيا والجبل الأسود ومولدوفا، ورؤساء وزراء مقدونيا الشمالية وكوسوفو وبلغاريا وكرواتيا ورومانيا، ورئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك، فيما كان ميتسوتاكيس يلتقي بالعديد منهم. بشكل فردي يومي الاثنين والثلاثاء.

كان الغياب الملحوظ رئيس الوزراء الألباني إيدي راما. توترت العلاقات بين اليونان وجارتها الشمالية الغربية بسبب سجن زعيم الأقلية اليونانية فريدي بيليري، الذي اعتقل قبل الانتخابات المحلية في مايو بسبب مزاعم بشراء أصوات.

انتُخب بيليري عمدة لبلدة هيمارا الواقعة في جنوب غرب ألبانيا على الرغم من وجوده في الحبس الاحتياطي. وأصرت أثينا على أن اعتقاله له دوافع سياسية ودعت إلى إطلاق سراحه.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس خلال مؤتمر صحفي عندما سئل عن غياب رئيس الوزراء الألباني عن حدث يوم الاثنين "أعتقد أننا جميعًا نتفهم أنه لم يكن من الممكن دعوة السيد راما لمثل هذه المبادرة المهمة".

وأضاف: "عندما نقول إن مسار ألبانيا الأوروبي يمر عبر الاحترام الأساسي للقواعد الأوروبية وقواعد العدل، فإننا نعني ذلك"، مشيرًا إلى أن الرئيس الألباني قد دُعي للحضور لكنه رفض.

اليونان بلقان أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

جريمة هزت البدرشين.. قرار عاجل ضد ذئب بشري انتهك جسد طفلة 8أعوام

إسلام صادق: القندوسي يشترط الحصول على مستحقاته كاملة ويهدد بشكوى الأهلي

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

ترشيحاتنا

فرص عمل للمعلمين والإداريين | رابط وشروط وظائف المدارس الوطنية للعلوم التقنية

عاجل.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب الأرجنتين

بناقل حركة أوتوماتيك.. سيارات SUV حديثة للبيع| صور

بقوة شحن 240 وات.. ريلمي تروج لهاتفها GT 5 من خلال "الزجاج المعجزة"

خطوات التقديم علي الأراضي المميزة برنامج مسكن بالمدن الجديدة

تلك الفئات يجب أن تَحذر.. مستشار الرئيس للصحة يقدم نصائح للتعامل مع متحور كورونا الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فيتامين «د» بالجسم

إصابات وقفز في المياه..5 أفيال تهاجم عشرات الأشخاص في سريلانكا..فيديو

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ