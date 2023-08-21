قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الفرنسي السابق، فلوريان فيليبو، إن هولندا قد لا تتمكن من إرسال طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا.

وكتب فيليبو، عبر منصة “تويتر”، "وعد مارك روته، رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته، بطائرات إف-16. ولكن في الانتخابات البرلمانية المبكرة في 22 نوفمبر، سيهزم حزب الحرية! سيختارون السلام ويحتفظون بالطائرة إف-16 من أجل أنفسهم!".

وفي وقت سابق، قال فيليبو، إن الأكاذيب غير المسؤولة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشأن زرع روسيا ألغام في محطة زابوريجيا النووية يمكن أن تؤدي إلى صراع عالمي.

وكتب فيليبو، علي “تويتر”: "زيلينسكي كذب بنفس الطريقة التي كذب بها بشأن سقوط الصاروخ الروسي في بولندا.. هذا تصرف غير مسؤول! على أساس مثل هذه الأكاذيب، يمكن أن ينشأ صراع عالمي!”.