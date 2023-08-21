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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقدم سريع.. الجيش الروسي يستعد لتوجيه ضربة قوية لـ أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قالت صحيفة “آسيا تايمز”، إن أوكرانيا قد تفقد السيطرة على كوبيانسك، حيث تتقدم القوات الروسية بسرعة إلى الأمام في اتجاه خاركيف وستهاجم المدينة قريبًا.

وأوضحت الصحيفة أن "القوات الروسية تتحرك بسرعة إلى الأمام في اتجاه خاركيف، وستهاجم قريبًا مدينة كوبيانسك، وهي تقاطع رئيسي للسكك الحديدية ضروري لأوكرانيا لتوصيل الذخيرة والإمدادات للقوات الأوكراني في شمال- شرق البلاد ".

ولم تستبعد الصحيفة أن يسيطر الجيش الروسي علي كوبيانسك قريبًا.

وأضافت: “ذكر الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن القوات المسلحة الأوكرانية فشلت في تحقيق اختراق على خط المواجهة.. وخلال الهجوم المضاد، عانوا من خسائر فادحة للغاية، ولهذا السبب أجبروا الآن على استخدام قوات الاحتياط”.

وأوضحت أن “إدخال الاحتياطيات في المعركة خطوة يائسة للجيش الأوكراني. إذا تكبدوا خسائر فادحة، لأن هذا، على ما يبدو، يحدث بالفعل الآن، فإن كييف ستخسر آخر وحدات قتالية فعالة. وهذا يمكن أن يقضي على خطط أوكرانيا لمواصلة الأعمال العدائية وأوضح".

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وأشارت إلي أنه “حتى لو تمكنت أوكرانيا من حشد الناس معًا القوات دون تدريب، فسيكونون عبئًا أكبر، لأن الكثير منهم لن يرغب في الذهاب إلى مفرمة اللحم والمخاطرة بحياتهم”.

وأضافت أن هناك بالفعل أمثلة عندما رفضت الوحدات المشاركة في الأعمال العدائية، والتي اعتبرتها انتحارية.

كوبيانسك القوات الروسية أوكرانيا روسيا خاركيف

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