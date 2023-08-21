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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط أوكرانيا أو استسلامها.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف مصير كييف

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية تشير إلى سقوط أوكرانيا أو استسلامها.

جاءت تصريحات ريتر، تعليقا على تصريح نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، بأن المعلومات حول خسائر القتلى والجرحى من الجنود الأوكرانيين خلال الأحكام العرفية هي من أسرار الدولة.

وكتب ريتر، عبر “تويتر”: "استنادًا إلى بيانات الخسائر الحالية في صفوف الجيش الأوكراني، فإن الخيارات المتاحة لأوكرانيا تقتصر على الاستسلام أو الموت".

وفي وقت سابق، قال ريتر، إن أوكرانيا قد تفقد السيطرة على كوبيانسك وخاركيف بسبب فشل القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح ريتر: "خط الدفاع الأوكراني بالقرب من كوبيانسك تم اختراقه، والقوات الروسية تتقدم  خمسة عشر كيلومترًا في اليوم، مهددة بدخول كوبيانسك. ستسقط المدينة قريبًا. ثم خاركيف".

وأضاف أن أوكرانيا قد تتعرض لهزيمة استراتيجية من وجهة نظر عسكرية بنهاية الصيف أو أوائل الخريف.

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وأشار ريتر إلى أن “هذا الاستنتاج جاء على خلفية الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية بين الأفراد، والتي من غير المرجح أن تتمكن كييف من تعويضها من أجل حماية المواقع الأوكرانية على خط المواجهة”.

وقال: "هذه بداية النهاية. نحن في وضع حيث تمارس روسيا ضغوطا على خط المواجهة بأكمله، ولم يعد لدى الأوكرانيين ما يكفي من الناس للحفاظ على الدفاع".

القوات المسلحة الأوكرانية أوكرانيا

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