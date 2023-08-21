كبير الأثريين: المصريين القدماء لم يكونوا كفرة أو وثنيين

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن عقوبة الاتجار بالآثار لا تسقط بالتقادم، وتصل للسجن المؤبد، مشيرًا إلى أن جرائم الآثار ضخمة جدًا، ويجب رفع العقوبة إلى الإعدام، لأن الآثار هي تاريخ وحضارة بلد.

وتابع "شاكر"، خلال حواره مع الإعلامية إيناس سلامة، ببرنامج "بلدنا المحروسة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن بعض رجال الدين تبيح الاتجار في الآثار بصورة مماثلة للمعادن التي تتواجد في الأرض، معقبًا: "هذا الكلام غير علمي وغير شرعي على الإطلاق".

ولفت إلى ضرورة تدريس الآثار المصرية، خاصة وأن البعض ينظر إلى المصريين القدماء على أنهم كفرة ووثنيين، معقبًا: "والله المصريين القدماء لم يكونوا كفرة أو وثنيين، وكان بينهم سيدنا يوسف وسيدنا موسى والكثير من الرسل".



مليون قطعة آثار مصرية متواجدة في 40 متحف على مستوى العالم

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الحضارة المصرية تدرس في 28 جامعة في العالم وهناك مليون قطعة آثار مصرية متواجدة في 40 متحف على مستوى العالم، معقبًا: "يعني أي متحف في العامل هتروحه هتلاقي في آثار مصرية".

وتابع "شاكر"، خلال حواره مع الإعلامية إيناس سلامة، ببرنامج "بلدنا المحروسة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الاكتشافات الأثرية مستمرة ولم تنتهي، مشيرًا إلى أن مصر تحتوي على 138 هرم، ومنذ أسبوعين اكتشفنا هرم لأحمس طارد الهكسوس في سوهاج، معقبًا: "ما زال أكثر من 60% من الآثار المصرية متواجدة في باطن الأرض".

ولفت إلى ضرورة تدريس اللغة المصرية القديمة في المدراس، وتدريس مادة الأخلاق السياحية للطلاب، لكي يعلم الطالب أهمية القطاع السياحي كمورد أول في تدفق العملة الأجنبية في مصر، بما يعود على تطوير كافة القطاعات في الدولة.





