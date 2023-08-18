كبير الأثريين : جبانة منف يوجد بها 60 هرما

قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن جبانة منف يوجد بها 60 هرما، مطالبا بضرورة تدشين سياحة للأهرامات وتنظيم جولات سياحية.

وأضاف الدكتور مجدي شاكر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الحضارة المصرية وفك رموزها عقدة اليهود الأزلية، لافتا إلى أن الحضارة المصرية قمة في الرقي والتوحيد وذلك من خلال بردية موجودة في المتحف البريطاني وصفر الأمثال ومزامير.

تابع كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، الفراعنة كانوا يبنون الأهرامات كمشروع قومي وللمعبود الذي يعد من أرقى الأشياء لديهم، مطالبا بضرورة تدريس التاريخ لجميع الطلاب بجميع التخصصات المختلفة للرد بقوة على الشائعات.