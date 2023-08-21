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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يقول العلماء عن متحور كورونا الجديد BA.2.86؟

كورونا
كورونا

تزايدت حالات الإصابة بفيروس كورونا ودخول المستشفيات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

ووفقا لما جاء بموقعjapantimes نُسبت زيادة حالات كورونا عالميا في الأشهر الأخيرة إلى المتغير EG.5 "eris" ، وهو من سلالة omicron التي ظهرت في الأصل في نوفمبر 2021.

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على مدار الأيام القليلة الماضية ، وثقت سلطات الصحة العامة حالة واحدة لمرض BA.2.86 في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل ، وثلاث حالات في الدنمارك، ما يبين أنه ليس سريع الانتشار مثل سلالات كورونا السابقة.

ماذا يقول العلماء عن متحور كورونا الجديد BA.2.86؟

وأوضح الدكتور إس ويسلي لونج ، المدير الطبي لعلم الأحياء الدقيقة التشخيصية في مستشفى هيوستن ميثوديست ، أن سلالة كورونا الجديدة BA.2.86 تنبع من "فرع سابق" لفيروس كورونا ، لذا فهي تختلف عن البديل المستهدف من اللقاحات الحالية.

وقال إنه يبقى أن نرى في الأيام القادمة ما إذا كانت BA.2.86 ستكون قادرة على منافسة سلالات أخرى من الفيروس أو لديها أي ميزة في الهروب من الاستجابات المناعية من العدوى أو التطعيم السابق لفيروس كورونا.

لكن العديد من البلدان قللت بشكل كبير من اختبارات المرضى وجهودها لتحليل جينومات الفيروسات المسببة لحالات كورونا الجديدة.

قال الدكتور إريك توبول ، خبير الجينوم ومدير معهد Scripps Research Translational Institute in La جولا ، كاليفورنيا إن طفراته العديدة تجعل BA.2.86 "مختلفة جذريًا في هيكلها" مقارنة بالمتغيرات السابقة لفيروس كورونا.

وأضاف أن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت سلالة كورونا BA.2.86 ستصبح قابلة للانتقال بشكل كبير.

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