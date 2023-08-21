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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القائمة الكاملة لجوائز أيام صناع الأفلام في مهرجان عمان السينمائي

مهرجان عمان السينمائى
مهرجان عمان السينمائى

على مدى ستة أيام استضافت أيام عمان لصناع الأفلام وهي القسم المهني لمهرجان عمّان السينمائي الدولي - أوَّل فيلم حيث استضافت ندوات وورش عمل ومحادثات مع المخرجين ومحترفي الأفلام لتحفيز صانعي الأفلام من الأردن والعالم العربي. بالإضافة إلى ذلك، توفر ثلاث منصات عرض للمشاريع في مرحلة التطوير أو بعد الإنتاج وتمنح لجنة التحكيم جوائز عينية ونقدية للمشاريع الفائزة. كما يشمل سوق أعمال صناع الأفلام والذي تتم من خلاله لقاءات فردية بين صناع الأفلام ومحترفين يقومون بعرض مشاريعهم والحصول على جوائز عينية أو مالية.

في دورته الرابعة على التوالي يستمر مهرجان عمان السينمائي الدولي بتقديم الدعم فاتحا الباب أمام صناع الأفلام لاستكمال مشاريعهم السينمائية. من بين ١٢٠ مشروعا سينمائيا عربيا تم تقديمهم لمنصات التسويق اختير ١٦ مشروعا في مرحلتي التطوير أو ما بعد الإنتاج. عرض المشاركون مشاريعهم على لجنة التحكيم. يذكر أن إحدى المنصات مخصصة للأعمال الأولى لمشاريع أردنية قيد التطوير.

وقال بسام الأسعد مدير أيام عمان لصناع الأفلام: " نعمل كل عام على تطوير منصات تسويق المشاريع بشكل عضوي لتواكب طموحاتنا حيث نوفر فرصة لصناع الأفلام لتبادل الخبرات والأفكار من خلال الأنشطة المختلفة التي تم تنظيمها. " وأضاف: " هدفنا هو مواصلة هذا النمو من أجل مهرجان لصناع الأفلام".

عرض المشاركون مشاريعهم على لجنة مستقلة من الخبراء في قطاع صناعة الأفلام تتكون من المنتجة رولا ناصر وأنجيليكي فيرغو (مديرة قسم صناع الأفلام في مهرجان تسالونيكي الدولي) والمنتج كريم أيتونة وإلياس خلاط (مدير مهرجان طرابلس السينمائي) والمخرج مهدي الهميلي. تم تقديم ١٢ جائزة مالية وعينية بالإضافة إلى سبع جوائز مقدمة من الشركاء في سوق أعمال صناع الأفلام

يشكر مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم شركاءه المحليين والدوليين على تقديمهم الجوائز التالية:  

 

جوائز التطوير:  

مهرجان مالمو للسينما العربية: دعوة للمخرج لحضور فعاليات الصناعة في مهرجان مالمو للسينما العربية في 2024 لفيلم أردني في مرحلة التطوير.  

"أصنام في المدينة" إخراج كريم جواد عريقات وإنتاج لين حمارنه (الأردن)  

شركة SLATE: تقديم معدات التصوير لفيلم أردني في مرحلة التطوير بقيمة 15,000 دولار أمريكي.

"قريباً سنكون نحن التاريخ هنا" إخراج سعيد تاجي فاروقي وإنتاج ماريا غاليزي ومي عودة (الأردن) 

NAAS Network: خدمة استشارات لتوزيع وتسويق فيلم في مرحلة التطوير ومقعد للمنتج للمشاركة في ورشة بيروت لوكارنو أكاديمي.

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"أيام العسل والجنون" إخراج أحمد الدراجي وإنتاج ميثم جبارة (العراق) 

مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم: جائزة نقدية لفيلم في مرحلة التطوير بقيمة 5,000 دولار أمري 
          مشروع من اليمن من إخراج مريم الذبحاني وإنتاج محمد الجابري  
 

Creative Media Solutions: خدمات مواد ترويجية لفيلم وثائقي في مرحلة التطوير بقيمة 10,000 دولار أمريكي.

"البحث عن جدو" إخراج كوثر يونس وإنتاج أحمد عامر (مصر) 
 

IEFTA: جائزة نقدية لفيلم في مرحلة التطوير بقيمة 5,000 يورو.

"قمرة" إخراج ميشيل كسرواني (لبنان)

 

Lagoonie Film Productions: جائزة نقدية لفيلم في مرحلة التطوير أو مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 5,000 دولار أمريكي.

"إخلاء البتراء" إخراج يزن ملحم وإنتاج محمد علي النابلسية (الأردن)

جوائز مرحلة ما بعد الإنتاج:

فيلم لاب فلسطين: خدمات ضبط الألوان لفيلم وثائقي في مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 15,000 دولار أمريكي.  

"سكوت السهل" إخراج زينة صفير وإنتاج غابي وميشال زرازير  (لبنان)

 

Unison Studio: خدمات تصميم ومكساج صوت لفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 13,000 دولار أمريكي.  

"عارض الأفلام الأخير" إخراج أليكس بكري وإنتاج مي عودة وتوماس كاسك (فلسطين)

 

خدمات تصميم ومكساج الصوت لفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 11,000 دولار أمريكي مقدمة من دانيال مساعدة.

"سينما كواكب" إخراج محمود المساد و إنتاج عمر المساد

 

Jordan Pioneers: خدمات ما بعد الإنتاج بقيمة 10,000 دولار أمريكي.  

"سينما كواكب" إخراج محمود المساد و إنتاج عمر المساد

 

الهيئة الملكية للأفلام: جائزة نقدية لفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 5,000 دولار أمريكي.

"سكوت السهل" إخراج زينة صفير وإنتاج غابي وميشال زرازير  (لبنان)

جوائز سوق أعمال صنّاع الأفلام:

جائزة استشارية لفيلم روائي في مرحلة التطوير مقدمة من أليكساندرا فيتس.

– المشروع الأول:

"أصنام في المدينة" إخراج كريم عريقات وإنتاج لين حمارنه (الأردن)

– المشروع الثاني:

"برواز" إخراج عامر هلسة (الأردن) 
 

MAD Solutions: الحد الأدنى من الضمانات مقابل حقوق توزيع ومبيعات في العالم العربي بقيمة 20,000 دولار أمريكي.

"قريباً سنكون نحن التاريخ هنا" إخراج سعيد تاجي فاروقي وإنتاج ماريا غاليزيا ومي عودة (الأردن)

 

Cinewaves: خدمات التسويق والتوزيع لفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 10,000 دولار أمريكي.

"عارض الأفلام الأخير" إخراج أليكس بكري وإنتاج مي عودة وتوماس كاسك (فلسطين)  

 

رواد ميديا: خدمات التوزيع لفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 10,000 دولار أمريكي.

"قمرة" إخراج ميشيل كسرواني (لبنان)

 

مهرجان مسكون: مشاركة فيلم روائي في مهرجان مسكون لسينما الرعب والفانتازيا والخيال العلمي في ربيع 2024.  

"أصنام في المدينة" إخراج كريم عريقات وإنتاج لين حمارنه (الأردن)  

 

The Imaginarium Films: جائزة نقدية لفيلم في مرحلة التطوير بقيمة 5000 دينار أردني.

"أصنام في المدينة" إخراج كريم عريقات وإنتاج لين حمارنه  (الأردن)

 

ART: جائزة نقدية لفيلم روائي في مرحلة التطوير بقيمة 10,000 دولار أمريكي.

"قمرة" إخراج ميشيل كسرواني (لبنان).

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