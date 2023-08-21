مهرجان العلمين.. مستثمرو السياحة الثقافية: متوقع الوصول لـ 16 مليون سائح بنهاية 2023

كشف هشام إدريس مؤسس جمعية مستثمري السياحة الثقافية، أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلا:" حفلات غنائية متنوعة لكبار المطربين".

وقال هشام إدريس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" مهرجان العلمين الجديدة سوف يستمر كل عام وفي كل عام سوف يكون أكبر وسوف يكتسب صفة العالمية".

وأضاف هشام إدريس:" مهرجان العلمين الجديدة شهد العيديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية المتنوعة".

وتابع هشام إدريس:" تم تنظيم بطولة كبيرة للجودو في مهرجان العلمين الجديدة ويتم تنظيم فعاليات القفز من الطائرات في سماء العلمين الجديدة، كما تم تنظيم عرض أزياء عالمي في العلمين الجديدة ".

واكمل هشام إدريس:" من المتوقع أن نصل لـ 16 مليون سائح مع نهاية عام 2023 ".