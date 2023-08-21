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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية نظام كييف.. روسيا تكشف سبب انزعاج الغرب من زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، جريجوري كاراسين، إن الغرب متعب ومنزعج من زيارات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المضطربة والحملة الأوكرانية بشكل عام.

وكتب كاراسين، عبر “تليجرام”: "ضجيج رحلات زيلينسكي حول العالم آخذ في الازدياد. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى نتائج جادة في ساحة المعركة مع زيادة الدعم من واشنطن وحلف شمال الأطلسي بدأ في تغطية الغرب بالتعب والانزعاج".

وأضاف أن “الضربات الإرهابية بطائرات بدون طيار على مدن وبلدات روسية، من بيلجورود وروستوف إلى موسكو ومنطقة موسكو، لا تسبب سوى الغضب المشروع في روسيا”.

نهاية نظام كييف

وكتب كاراسين: "لقد تعلم جيشنا كيفية التعامل بفعالية مع هذا الأمر. يجب أن تفهم السلطات الأوكرانية أخيرًا أن المزيد من التصعيد سيعجل بنهاية نظامها والمسؤولية الشخصية لأولئك الذين يتخذون قرارات مجنونة ومتعطشة للدماء".

زيلينسكي الرئيس الأوكراني روسيا أوكرانيا

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