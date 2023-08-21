فوضى في أوكرانيا بسبب تأخر الغرب في توريد مقاتلات إف 16.. تفاصيل

أفادت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، اليوم الإثنين، بأن السلطات الأوكرانية كانت مستاءة ومربكة بسبب تأخر تسليم مقاتلات إف-16 الأمريكية من الغرب، لكن كييف لا تجرؤ على مناقشة أسباب ما يحدث علنا.

وقالت الشبكة الأمريكية، “أدت التأخيرات إلى إرباك السلطات الأوكرانية وإزعاجها، وكذلك الجيش على خط المواجهة... لا يجرؤون على مناقشة التفسير الأمريكي للتأخيرات علنا، لأن طائرات إف-16 هي موضوع حساس".

ولفتت الشبكة الإنتباه إلى الحاجة إلى تعليم اللغة الإنجليزية لمعظم طياري الجيش الأوكراني المختارين للتدريب، حتى يتمكنوا من قراءة الأوامر والأدلة الخاصة بتشغيل المقاتلين.

بالإضافة إلى ذلك، تحتاج كييف إلى تدريب الميكانيكيين والمهندسين المسؤولين عن تشغيل إف-16، ولا تزال مسألة نوع الأسلحة التي سيزودها الغرب لأوكرانيا للمقاتلين الأمريكيين دون حل.

وقالت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية: "هذا يعني أن الأسراب الأوكرانية ستكون جاهزة للمعارك في أقرب وقت ممكن في الصيف المقبل، إن لم يكن لاحقا".