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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التنازل عن الأراضي.. الناتو يلمح لبدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا قريبا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قالت صحيفة “أدفانس”، إن تصريحات مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف الناتو، ستيان جنسن، حول التنازلات الإقليمية من أوكرانيا تلميحا إلى أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، سيضطر للذهاب إلى محادثات السلام.

وأوضحت الصحيفة أنه “إذا نظرنا من منظور جيوسياسي، سيكون من المفيد للغرب الآن إقناع أوكرانيا بإنهاء الصراع ونقل الأراضي إلى روسيا”.

وأضافت أنه “بعد شهرين من بداية الهجوم المضاد الأوكراني، تم الكشف عن الحقيقة المرة. لم يتمكن الأوكرانيون من اختراق خط الدفاع الروسي واستعادة أراضيهم المفقودة”.

وأشارت إلى أن الأمر الآن مسألة وقت فقط عندما تظهر "بالونات تجريبية" جديدة وتلميحات لزيلينسكي بأنه بحاجة إلى الاستسلام.

وخلصت إلى أن الغرب يريد إنهاء النزاع المسلح بهذه الطريقة، لأنه ببساطة لا توجد طريقة أخرى.

وفي وقت سابق، اعترف مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف الناتو، ستيان جنسن، بأن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلي الحلف مقابل التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا.

وحسب صحيفة “Verdens Gang” النرويجية، قال جنسن: "أعتقد أن أحد الحلول قد يكون أن تتخلى أوكرانيا عن الأراضي وتحصل على عضوية الناتو في المقابل".

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وأوضح أن “هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى نهاية الصراع في أوكرانيا”.

بعد ذلك، قال جنسن، إن تصريحاته حول تنازل أوكرانيا عن جزء من أراضيها لصالح روسيا مقابل الحصول على عضوية في الحلف بأنها خاطئة.

وقال جنسن، لصحيفة “Verdens Gang” النرويجية، “لقد تحدثت عن هذه المسألة".

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