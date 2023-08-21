رسميا.. قرار خطير من المجلس العسكري في النيجر استعدادا للحرب

أفاد موقع العربية، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة في النيجر ستبدأ حملة لتجنيد الشباب المتطوعين للانضمام للجيش في حالة الحرب مع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، في يوم 26 أغسطس الجاري.

وقال منظمو الحملة لوكالة أسوشيتيد برس، في وقت سابق، إنهم يخططون لتجنيد عشرات الآلاف من الرجال في النيجر للقتال إلى جانب جيش في حالة وقوع عمليات قتالية محتملة ضد قوات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بالإضافة إلى تجنيد من يمكنهم ذلك، وتقديم المساعدة الطبية والدعم اللوجستي.

وفي أواخر يوليو، أعلنت مجموعة من المتمردين العسكريين في النيجر عزل الرئيس محمد بازوم، وإنشاء المجلس الوطني لحماية الوطن برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني، لإدارة البلاد.

وطالب قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المتمردين في النيجر، بالإفراج عن بازوم، واستعدوا للتدخل العسكري إذا لم يتم الإفراج عنه، كما فرضت الإيكواس عقوبات اقتصادية صارمة على النيجر.

وقال مفوض ايكواس للشؤون السياسية عبد الفتو موسى، بعد اجتماع للقادة العسكريين في غانا يوم 18 اغسطس، إنه تم تحديد الموعد الدقيق للتدخل العسكري في النيجر لكن لم يعلن رسميا بعد.