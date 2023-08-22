هل يجوز عمل عمرة لأبي وأمي معا في السفر الواحد .. الإفتاء تجيب

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “هل يجوز عمل عمرة لأبي وأمى معا؟”.

من جانبه، قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين هبة الثواب وبين عمل العمرة أو الحج نيابة عن شخص.

وأضاف خلال رده على سؤال “هل يجوز عمل عمرة لأبي وأمى معا؟”، عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على موقع “فيس بوك”، أنه يمكن للشخص أن يهب ثواب الحج أو العمرة لأكثر من شخص ولكن عمل العمرة أو الحج يكون عن فرد واحد فقط.

حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه: “ما حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي؟”.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للفرد أن يأخذ تمويلا لزيارة الرسول أو عمل عمرة لأن هذا يندرج تحت بند المنفعة.

وأضاف «وسام»، خلال رده على سؤال “ما حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي؟”، عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، أن هذا لا يسمى قرضا بل هذا تمويل، وذلك لأن القرض يكون تحت مسمى العطف والشفقة، ولكن البنوك ليست مؤسسات خيرية وبالتالي فهو لا يسمى قرضا بل يسمى تمويلا وهو جائز لا شيء فيه.

هل يجوز عمل حج أو عمرة من إرث مشكوك في مصدره

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل يجوز عمل حج أو عمرة من إرث مشكوك في مصدره؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى عبر قناة دار الإفتاء المصرية على “يوتيوب” عن السؤال قائلا إن "هناك قاعدة فقهية تقول إن الحرام لا يتعدى ذمتين، بمعنى لو هناك شخص أمواله مشكوك فيها وأنت ورثته يكون حلال عليك والإثم عليه".

كيفية عمل عمرة في البيت

أولًا: التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أحدثكم بمال لو أخذتم به لحقتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين". رواه البخاري.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر يحجون ولا نحج ويجاهدون ولا نجاهد وبكذا وبكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أدلكم على شيء إن أخذتم به جئتم من أفضل ما يجيء به أحد منهم: أن تكبروا الله أربع وثلاثين وتسبحوه ثلاثا وثلاثين وتحمدوه ثلاثا وثلاثين في دبر كل صلاة".