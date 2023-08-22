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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبراج تتمتع بالحاسة السادسة| تعرف عليها

أبراج لديها الحاسة
أبراج لديها الحاسة السادسة أو حدس قوى

تشير  الحاسة السادسة إلى قدرة مزعومة على استقبال المعلومات أو الإدراك خارج نطاق الحواس الخمسة المعتادة (البصر، السمع، الشم، اللمس، التذوق). ومع ذلك، لا توجد أدلة علمية قوية تثبت وجود هذه القدرة بشكل حقيقي لدى البشر، ولكن كشف موقع هيلثي عن أبراج لديها الحاسة السادسة أو حدس قوى والتى تشمل ما يلي :

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أبراج لديها الحاسة السادسة أو حدس قوى

 

برج العقرب

يتميز برج العقرب بأنه يحافظ على خصوصية حياته الأسرية وشديد الكتمان، برج العقرب لديه حدس كبير لديه قدرة على اكتشاف أدق التفاصيل في حياة الآخرين لأن لديه حدس قوى حول المشاعر .

حدس قوى (2)



برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بالبيتوتية، أى بحب الجلوس في المنزل، ويكون حوله الأشياء المريحة، والمألوفة الذى أعتاد عليها، قوى الملاحظة بشكل كبير، يلاحظ برج السرطان عندما يكون هناك تغير في السلوك، وأن شخص تحدث معه يشعر بأبسط تغيير في المعاملة سواء في الاتصال بالعين، أو حتى طريقة الكلام، أو من خلال الهاتف.

حدس قوى (1)

برج الحوت

يتميز برج الحوت بقوته العاطفية الكبيرة، لدية قدرة على معرفة الشئ قبل حدوثة، يحكم برج الحوت كوكب نبتون هو كوكب الخيال، فيمكن للشخص الذى ينتمى لبرج الحوت أن يحلم بشئ قبل حدوثه بوقت طويل، ومن المعروف أن برج الحوت متقلب المزاج، وفى أوقات كثيرة يحب الوحدة، وذلك لأنه يلتقط الطاقة من حوله بشكل طبيعى.

حدس قوى (1)

 

يجب أن نتعامل مع مثل هذه الادعاءات بحذر ونقدرها كمعتقدات شخصية أو ثقافية، إذا كنت مهتمًا بالتطوير الشخصي والوعي الذاتي، فقد ترغب في استكشاف ممارسات مثل التأمل واليوغا والتدريب العقلي لتعزيز الانفتاح والوعي الداخلي، ومهما كانت الأبراج التي تنتمي إليها، يمكن أن تكون هذه الممارسات مفيدة في تحقيق التوازن والسلام الداخلي.

برج العقرب برج السرطان برج الحوت الحاسة السادسة أبراج لديها الحاسة السادسة أو حدس قوى علماء الفلك ​​​​​​​health

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