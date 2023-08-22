سهير شلبي تفتح النار على مُروِّجَتَي شائعة وفاة ابنتها: بطالب مباحث الإنترنت بالقبض عليهما

قالت الإعلامية سهير شلبي ، إن مروجي شائعة وفاة ابنتها، هما اثنتان مزيفتان، الأولى منتحلة اسم منى خليل، والثانية منتحلة لاسم الإعلامية الكبيرة سهير شلبي.

شهير شلبي: شائعة وفاة ابنتي انتشرت عن طريق صفحات وهمية تحمل صورتي واسمي

وطالبت شلبي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار المذاع على فضائية النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، مباحث الإنترنت، بالعثور على هاتين الفتاتين المروجتان للشائعة؛ حتى يكون أمرا رادعا لأمثالهما، مطالبة بأخذ حق ابنتها، قائلة:" شائعة وفاة ابنتي انتشرت عن طريق صفحات وهمية تحمل صورتي واسمي".