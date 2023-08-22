رأيت الرسول والمسيح.. رشوان توفيق يرد على شائعات وفاته.. وكلام من القلب لزوجته الراحلة

حل الفنان القدير رشوان توفيق، ضيفا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" و كشف العديد عن حياته الشخصية و علاقته بزوجته و مسيرته الفنية.

بتكلم مع ربنا دايما.. و رده على شائعات وفاته: أسعد لحظات حياتي

حل الفنان القدير رشوان توفيق، ضيفا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" و كشف العديد عن حياته الشخصية و علاقته بزوجته و مسيرته الفنية.

قال رشوان توفيق، إنه دائما يتحدث مع الله قائلا: " بقوله يارب أكرمتني و مش عارف أوفي نعمك"، موضحا أن والدته من أولياء الله فعندما كانت تتوضى للصلاة تبكي.

رده على شائعات وفاته

وعلق، على شائعات وفاته قائلا: "بدعو الله يكون أسعد لحظات حياتي يوم لقائك".. داعيا الله أن يجعل يوم وفاته هو أسعد لحظات حياته و يوم خروجه من الدنيا فرح الروح و النفس.

بالبكاء| صرخت من الفرحة.. لأول مرة تفاصيل رؤيته لسيدنا محمد

كشف الفنان القدير رشوان توفيق، أن أول رؤياه كانت للسيدة العذراء مريم، و ثاني رؤياه كانت لسيدنا النبي و قد رأه في شكل عالم أزهري على كرسي عالي و حوله علماء أزهريين.

وأوضح "توفيق"، أن من أكثر رؤياه تأثرا هي رؤيته في الفجر لرجل فلاح جالس على سجادة الصلاة الخاصة به و قد سأله كم تبلغ الساعة الأن و جاوب عليه أنها الخامسة فجرا.

وأضاف "توفيق"، "كنت بكلم نفسي و أقول مين اللي قاعد على سجادتي.. و رد عليَ المُكلف بالرسالة بأنه إبراهيم الخليل".

رؤيته لـ صاحب الفضل

وتابع، أن بعد أول زيارة له للحج و عودته، رأى رؤية لعالم سعودي يقف على الباب و يعطى نقودا لأبنة خالته التي كانت معه بالحج ، مكملا: "سألته أنت مين و ماردش و بعد المرة الثالثة من سؤالي رد قائلا أنا صاحب الفضل"، مؤكدا أنه صرخ من فرحته قائلا "ده هو" حتى أدرك أنه الرسول عليه السلام.

صرخت قائلا أنا شفت سيدنا المسيح الليلة..

صرح الفنان القدير رشوان توفيق، أنه رأى السيد المسيح بالسماء، موضحا أن جلبابه كان واسع و لكنه لم يستطع أن يرى وجهه، قائلا: "من فرحتي كلمت هبة بنتي في التليفون و صرخت و قولتلها أنا شفت سيدنا المسيح الليلة".

وأضاف رشوان توفيق، "يا خسارة مشوفتش وشه و لكن كنت بصرخ و بقول الله".

رؤية موسى و نوح

وكشف عن رؤيا أخرى، و التي كانت بـ رأس صدر، و كانت أثناء سجوده قد رأي سيدنا موسى النبي عليه السلام، واصفا أنه كان قوي البنية بشكل كبير و طويل.

وتابع، أنه رأى رؤية أخرى بعد ذلك لوجه ملئ بالتجاعيد و لكن جماله عجيب و أسطوري، و كان سيدنا نوح عليه السلام.

معايا على طول مش بسيبها.. كلام من القلب عن زوجته الراحلة

قال الفنان القدير رشوان توفيق، إن ابنه الراحل توفيق كان ملاكا يسير على الأرض و صالح، موضحا أنه أراد و هو بالسادسة عشر من عمره أن يذهب للحج و بالفعل كان.

وعبر رشوان توفيق، عن حبه الشديد لزوجته الراحلة "أميمة"، معقبا: " هي معايا على طول مش بسيبها.. كل لحظة بكلمها، فهي أعطتني و أعطت أولادها حياتها و عملت كل شيء".

ادتني عمرها

وأوضح، أنه يتكلم مع زوجته الراحلة بصفة دائمة على مدار اليوم و يقوم بالترحم عليها، و يدعوا لها هي و توفيق ابنه و والديه، مضيفا: "ادتني عمرها".

ولفت، إلى أن الأرواح تسمع و أنه خاض تجربتين أثبتوا له ذلك أحدهم مع زوجته و الأخرى مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.