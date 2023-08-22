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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احذروا السبا.. وفاة رجل بعد إصابته بعدوى مرض الفيلق داخل منتجع صحي بكاليفورنيا

وفاة رجل بعد إصابته
وفاة رجل بعد إصابته بعدوى مرض الفيلق داخل منتجع صحي

توفي رجل بعد إصابته بمرض بسبب الجلوس في حوض استحمام ساخن، لبضع دقائق فقط أثناء رحلة إلى منتجع صحي. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، ذهب رونالد أوليفر، من ريتشموند، كاليفورنيا، لقضاء "ساعة استرخاء" مع شريكته أنابيل أكوستا في Zen Day Spa في 19 يوليو، وقضى خمس دقائق فقط جالسا في حوض الاستحمام الساخن.

 لكن عائلة الأب تُركت "محطمة" عندما توفي بعد أسابيع قليلة بسبب مرض الفيلق، الذي يعتقدون أنه أصيب به من حوض الاستحمام الساخن.

 وفاة رجل بعد إصابته بعدوى مرض الفيلق داخل منتجع صحي

وكتبت أنابيل على صفحة GoFundMe التي تم إعدادها لرفع مستوى الوعي: "على الرغم من تصرفاتنا الفورية بعد رؤية العفن، وتسعة أيام من محاربة الأعراض في المنزل، وستة أيام في المستشفى وهو يكافح من أجل حياته على أجهزة دعم الحياة، فقد فقدنا رونالد في 3 أغسطس"، مصيفة أنها كانت محظوظة لأنها لم تصب بنفس العدوى المميتة.

ويعتبر رونالد واحدا من شخصين توفيا بسبب مرض Legionnaires بعد استخدام حوض الاستحمام الساخن في المنتجع الصحي، والذي تم إغلاقه الآن ويخضع للتحقيق من قبل مسئولي الصحة المحليين، وفقًا لتقارير KGO-TV.

مرض مرض الفيلق سبأ منتجع صحي كاليفورنيا

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