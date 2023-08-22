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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

14 مليونا بنهاية العام الجاري.. 6 ملايين سائح في مصر منذ بداية 2023

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قال هاني بيتر عضو غرفة شركات السياحة، إن رئاسة مجلس الوزراء أعلنت أنها تستهدف الحصول على 30 مليار دولار كعوائد سياحية، مشيرًا إلى أننا في حاجة إلى المزيد من العمل والأفكار خارج الصندوق.

وأضاف هاني بيتر، خلال قناة "المحور": "تخطينا 6 ملايين سائح حتى شهر يونيو، وهذا مؤشر جيد، وبنهاية العام الجاري سنكون جذبنا 14 ملايين سائح".

مصر تمتلك نصف آثار العالم 

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة: "مصر تمتلك نصف آثار العالم، ولديها خريطة سياحية تتميز بالتنوع الكبير، لكن هناك علامة استفهام، فهناك دولة حضارتها مازالت حديثة جذبت 51 ملايين سائح في العام الماضي".

وأردف : "دولة الإمارات حققت أرقاما رائعة، لأسباب كثيرة منها ناقل الطيران الخاص بها عززت سياحة الترانزيت، فقد أجبرت أي سائح من شرق أسيا أن ينزل ترانزيت بعدد أيام، حيث يمكنها منح السائح 96 ساعة ترانزيت مع وجود تسهيلات مثل تسهيل الخروج ويحصل السائح على إقامة في فندق".
 

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