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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل Oppo للفئة المتوسطة لعام 2023

أفضل موبايل Oppo
أفضل موبايل Oppo للفئة المتوسطة لعام 2023

أصدرت شركة أوبو Oppo العديد من الهواتف الذكية في عام 2023، ولكن أفضل هاتف في الفئة المتوسطة هو Oppo A16. يتميز هذا الهاتف بالعديد من المواصفات الرائعة التي تجعله يستحق الشراء، ومنها:

 

• شاشة رائعة بحجم 6.51 بوصة ودقة HD+.

• معالج MediaTek Helio G35 ثماني النواة.

• ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت.

• ذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت.

• كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.

• كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

• بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير.

يأتي هاتف Oppo A16 بسعر يبدأ من 1500 جنيه مصري، وهو يعتبر هاتفًا رائعًا لمن يبحث عن هاتف بسعر مناسب وأداء جيد.

 

مواصفات هاتف Oppo A16

 

• الشاشة: شاشة IPS LCD بحجم 6.51 بوصة ودقة HD+ (720 x 1600 بكسل).

• المعالج: MediaTek Helio G35 ثماني النواة.

• ذاكرة الوصول العشوائي: 3 جيجابايت.

• ذاكرة التخزين الداخلية: 32 جيجابايت.

• الكاميرا الخلفية: كاميرا ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.

• الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 8 ميجابكسل.

• البطارية: بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير.

• نظام التشغيل: Android 12.

• سعر الهاتف: يبدأ من 1500 جنيه مصري.

أرخص موبايلات Oppo في 2023

مميزات هاتف Oppo A16

 

• شاشة رائعة بحجم كبير ودقة جيدة.

• معالج قوي يوفر أداءً جيدًا.

• ذاكرة وصول عشوائي كبيرة تدعم multitasking.

• ذاكرة تخزين داخلية قابلة للتوسيع.

• كاميرا خلفية ثلاثية تلتقط صورًا رائعة.

• كاميرا أمامية بدقة عالية تلتقط صورًا سيلفي رائعة.

• بطارية كبيرة تدوم طويلًا.

• سعر الهاتف مناسب.

عيوب هاتف Oppo A16

• لا يدعم الشحن السريع.

• لا يدعم تقنية NFC.

• لا يدعم مقاومة الماء والغبار.

 

يعد هاتف Oppo A16 أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2023، حيث يتمتع بالعديد من المواصفات الرائعة التي تجعله يستحق الشراء. إذا كنت تبحث عن هاتف بسعر مناسب وأداء جيد، فإن هاتف Oppo A16 هو الخيار الأمثل لك.

Oppo A16 أوبو الفئة المتوسطة مواصفات هاتف OPPO A16 مميزات هاتف Oppo A16

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