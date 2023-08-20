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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايلات Oppo في 2023

سعر سيذهل عينيك..أرخص
سعر سيذهل عينيك..أرخص موبايلات Oppo في 2023

تعد شركة أوبو من الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية، وتتميز هواتفها بتصميمها الأنيق وأسعارها المميزة. 

وفي عام 2023، أطلقت أوبو العديد من الهواتف الذكية التي تناسب جميع الاحتياجات والميزانيات، ومن بينها بعض من أرخص الهواتف في السوق.

 

فيما يلي قائمة بأرخص موبايلات أوبو في 2023:

 

Oppo A15

 

يتميز بشاشة IPS LCD مقاس 6.51 بوصة ودقة HD+، ومعالج MediaTek Helio P35، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة (13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل)، وكاميرا أمامية 8 ميجابكسل، وبطارية 4230 مللي أمبير. ويبلغ سعر الهاتف حوالي 6000 جنيه مصري.


Oppo A16

 

يعد Oppo A16 هاتفًا آخر منخفض التكلفة من أوبو، ويتميز بشاشة IPS LCD مقاس 6.53 بوصة ودقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G35، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت، وكاميرا خلفية رباعية العدسة (13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل)، وكاميرا أمامية 8 ميجابكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير ويبلغ سعر الهاتف حوالي 4600 جنيه مصري.

 

Oppo A16s

 

يعد Oppo A16s هاتفًا مشابهًا لـ Oppo A16، ولكن يتميز بمعالج MediaTek Helio G25، وكاميرا خلفية رباعية العدسة (13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل)، وكاميرا أمامية 5 ميجابكسل، وبطارية 4230 مللي أمبير ويبلغ سعر الهاتف حوالي 4999 جنيه مصري. 
 

هذه هي قائمة بأرخص موبايلات أوبو في 2023، والتي تتميز بتصميمات أنيقة وأسعار مميزة، وتوفر مجموعة متنوعة من الميزات التي تلبي احتياجات جميع المستخدمين.

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